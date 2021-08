Koronavírus: közelít az ezerhez az új fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 953 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, mintegy 35 600 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1 093 924-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 1 053 091 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 9 026 060 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 2.292.234 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 14 174 RT-PCR tesztet végeztek el (5908-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 8266-ot pedig kérésre), és 21.417 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 143 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.1658 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 228 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Románia területén 5020 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 1703 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 58.480 személy van házi, 63 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 806 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban és további 533 a kizárólag a tájékoztatást szolgáló zöldszámra.Az elmúlt 24 órában 17 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ugyanakkor egy bukaresti illetőségű férfi elhalálozását is jelentették, aki még júliusban halt meg koronavírus-fertőzésben.Kilenc férfiról és kilenc nőről van szó, akiket Argeş, Bihar, Brăila, Botoşani, Kolozs, Krassó-Szörény, Galac, Giurgiu, Maros, Neamţ, Szeben, Szilágy, Prahova megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.Egy személy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, egy 40 és 49 év közötti, öt 60 és 69 év közötti, hat 70 és 79 év közötti volt, ötnek az életkora meghaladta a 80 évet. Tizenheten közülük más betegségben is szenvedtek.Ezzel 34 471-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Az elmúlt 24 órában Bukarestből (154), illetve Kolozs (47) és Temes (46) megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet.Dolj megyéből 38, Konstanca megyéből 34, Bákó megyéből 31 esetet jelentettek.A legkevesebb új esetet Szilágy (3), Hargita (4), Brăila (5) és Gorj (5) megyében regisztrálták.Mindegyik megye és a főváros is zöld zónás, lakosságarányosan Ilfov megyében és Bukarestben a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, 0,79, illetve 0,6 ezrelék.