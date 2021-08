138 új bölcsőde fog épülni

Csütörtökön 138 új bölcsőde építését hagyta jóvá a fejlesztési minisztérium az ország összes megyéjében - jelentette be csütörtökön Cseke Attila.



Bukaresti sajtótájékoztatóján a fejlesztési miniszter elmondta, Romániában jelenleg mindössze 386 bölcsőde működik, ezért továbbiak építése az általa vezetett tárca és a kormány egyik prioritása.Cseke Attila emlékeztetett, hogy a bölcsődeépítési program költségeit a fejlesztési minisztérium fedezi, de az országos helyreállítási terv keretében lehívott uniós alapokból is kap majd finanszírozást.A tárcavezető elmondta, a csütörtökön kiadott miniszteri rendelet egy-egy bölcsőde megépítését hagyja jóvá minden megyei jogú városban, és két-két bölcsődéét a 100 ezernél nagyobb lakosságú városokban. "Erdélyben Margittától Csíkszeredáig, vagy Gyergyószentmiklósig, Besztercétől Medgyesig számos municípumban épülhet új bölcsőde" - idézte a politikust az RMDSZ közleménye.Cseke Attila közlése szerint 47 teljes dokumentációjú bölcsődeépítési kérést hagyott jóvá a minisztérium. A fennmaradó 91 bölcsődeépítési projekt esetében a csütörtöki jóváhagyást követően kérés-kiegészítést vár a minisztérium az érintett önkormányzatoktól.A rendelet 102 municípium és a főváros hat kerülete számára hagyja jóvá bölcsőde építését, ha a hatályba lépést követő 60 nap alatt, a fennmaradó 91 építkezésre is beküldik az önkormányzatok a hiányzó iratokat. 'A minisztérium célja az, hogy a nagyvárosokban egyszerre kezdődjön el a bölcsőderendszer bővítése, ezért a szaktárca minden önkormányzatnak jóváhagyta egy vagy két bölcsőde megépítését, a város méretének függvényében, ha az önkormányzatok élnek a lehetőséggel' - összegezte Cseke Attila.A jóváhagyott lista nyilvános, és a minisztérium honlapján megtekinthető. A miniszter hangsúlyozta: a kérelmeket a továbbiakban is iktatni lehet, ezért minden önkormányzatot arra bíztat, tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több új bölcsőde épüljön országszerte.A miniszteri rendelet értelmében várhatóan jövő év elején megköthetik az első építkezési szerződéseket, azt követően pedig elkezdődhet az első bölcsődék megépítése.