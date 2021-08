Kovács Mihály Levente lett a marosvásárhelyi RMDSZ új elnöke

Kovács Mihály Leventét választották az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtökön megtartott tisztújító küldöttgyűlésen. A Maros Megyei Tanács alelnöke, valamint az RMDSZ Maros megyei szervezet ügyvezető elnöke egyetlen jelöltként pályázott a tisztségre, 61 támogató szavazatot kapott a tisztújító küldöttgyűlésen.



Az ülésen beszédet mondott, a Maros Megyei Tanács elnöke és a Maros megyei RMDSZ elnöke,Marosvásárhely polgármestere,parlamenti képviselő, valamintszenátor.Péter Ferenc, az RMDSZ megyei elnöke, a Maros Megyei Tanács elnöke kijelentette: “Ma, igazán elmondhatjuk, hogy minden adott ahhoz, hogy dolgozni tudjunk, hogy fejlődjön a város, fejlődjön a megye. Marosvásárhelyen igenis tenni akaró, elszánt emberek, lelkes fiatalok vannak az RMDSZ csapatában. Itt az idő, hogy megmutassuk, számunkra mindennél fontosabb a marosvásárhelyi magyarok képviselete, és érdekeinek előtérbe helyezése. Elszánt, kitartó és a kényes helyzeteket is képes higgadtan, ésszerűen kezelni. Bízom benne, és nyugodt lelkiismerettel támogatom Kovács Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének élére.”“A kezdéshez, újrakezdéshez, alapításhoz, összefogáshoz optimizmusra van szükség, és ha körülnézünk tágabb vagy szűkebb értelemben a világban nem biztos, hogy mindannyian első látásra optimisták leszünk. Eltelt az RMDSZ életében is, több mint 30 év itt Marosvásárhelyen is és hasonló helyzeteken, kezdéseken, újrakezdéseken, többször mentünk már át. Sokan vannak a teremben, akik éppen tisztséget vállalnak, ismét vagy most vállalnak először tisztséget. Látszólag nem túlságosan könnyű helyzetben. Mit jelent egy ilyen vállalás? Esélyt, hogy minden újrakezdés egy újabb esély. Akik tisztséget vállalnak kapnak egy esélyt és ez a legfontosabb. Kapnak egy esélyt, hogy valamin változtassanak, hogy itt Marosvásárhelyen összefogják a marosvásárhelyi magyarokat, összefogják azáltal, hogy magyar polgármestere van Marosvásárhelynek, esély arra, hogy egy egész közösség alakulását végig követhessék. Most ezt az esélyt ki kell használni!” - mondta Markó Béla.Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere beszédében kitért arra, hogy “az elmúlt 2 évtized rengeteg kárt okozott a közösségnek, és ugyanúgy a politikumnak is. Ezt a munkát sikerre vittük és 2020-ban bebizonyítottuk, hogy összefogással meg lehet változtatni városunk jövőjét. Ebben a munkában kitartó, hűséges és megbízható bajtárs és kolléga volt Kovács Levente. Nem ismerek nála méltóbb és alkalmasabb jelöltet arra, hogy ezt a munkát tovább tudjuk sikerrel folytatni.”“Egymás felé kell fordulnunk, nem magunkkal kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy a közösség problémáira és kihívásaira milyen megoldásokat találhatunk. Ez kell legyen a marosvásárhelyi RMDSZ fő célkitűzése, legfőbb prioritása, amelyet polgármester, alpolgármester, helyi tanácsosok, városi elnök, körzeti elnökök és minden egyes RMDSZ tag szívügyének és első számú feladatának kell tartson. A 2020 és 2024- es időszak nem a hátradőlés, hanem a bizonyítás időszaka kell, hogy legyen. Marosvásárhelyen váltás volt és ennek érződnie is kell, nekünk a demokratikus elvek mentén kell megújulást hoznunk a vásárhelyi közéletben!” - mondta egyebek mellett Csép Éva Andrea parlamenti képviselő.Novák Csaba Zoltán szenátor beszédében elmondta: - “Abban a reményben veszek részt ezen a gyűlésen, és vettem részt a kerületi választási üléseken, hogy olyan elszánt, céltudatos emberek kerülnek a városi RMDSZ élére, akik ismerik a helyes irányt, eltökéltek, kitartóak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szervezeti élet jó irányba forduljon és majd ezek után jó irányba haladjon. Egy nagyobb szervezetet nagyon nehéz irányváltásra késztetni, de kitartó munkával nem lehetetlen. Bízom abban, hogy Kovács Levente és csapata ezzel a szándékkal vállalták, vállalják a rájuk bízott feladatot. Egy olyan feladatot, amely távolról sem egyszerű. Az új elnökre és csapatára rengeteg munka vár. A városi szervezet egyfajta transzmissziós szíjként kell, hogy működjön, amely érzékeli a helyiek problémáit, a megfelelő szakmai és politikai fórumok felé továbbítja, irányítja azokat. Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a továbbiakban is számíthat a jómagam és a parlamenti képviselet segítségére.”Kovács Mihály Levente beszédében hangsúlyozta, meglátása szerint a marosvásárhelyi RMDSZ-nek segítenie kell az új városvezetés munkáját, meg kell őriznie és meg kell erősítenie a magyar emberek bizalmát azért, hogy 2024-ben újra jó szívvel szavazzanak nekünk bizalmat a munka folytatásához.Mint fogalmazott: “A célom, hogy megmutassuk: nem csak a kampány háborús légkörében, de a dolgos mindennapokban is képesek vagyunk győzni: erős szervezetet, erős közösséget építeni, segíteni a polgármestert és a frakciót a város előre lendítésében. Hogy megmutassuk, nem csak jó harcosok, hanem jó gazdák is vagyunk. Erre vállalkozunk!”Az új elnök terveiről beszélve elmondta, “csapatot szeretnék bővíteni, építeni és összefogni, és ezt csak munkával lehet. Asztal mellett elmélkedve, ábrándozva vagy éppen tisztségeket osztogatva, nem lehet. Adott egy csapat, amely képes volt kampányt szervezni és megnyerni az önkormányzati választásokat, amely képes a városi tanácsban szakmailag felkészült kezdeményezéseket asztalra tenni. Véleménye szerint ez az egyeltelen járható útja annak, hogy a vásárhelyi emberek bizalma megmaradjon és megerősödjön bennünk.”“Én munkát ígérek, nem vitákat. Mert a hosszú éveken át húzódó viták nem visznek minket előre. Azok a Szövetséget és a közösséget gyengítik, ellenfeleinket pedig erősítik. Az energiáinkat a magyarság szolgálatába kell állítani, nem a belső konfliktusainkra. Számomra, erről fog szólni a következő időszak!” - , fogalmazott Kovács Mihály Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezet új elnöke.