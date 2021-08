Torlódás Nagylaknál: két óra a várakozási idő

Mindkét nagylaki határátkelőnél torlódás alakult ki pénteken a román oldalon, az autósoknak legkevesebb két órát kell várakozniuk arra, hogy átjuthassanak Magyarországra.



A határrendőrség honlapján elérhető forgalomfigyelő alkalmazás szerint a Nagylak II autópálya-határátkelőn nyolc ellenőrzési sávot nyitottak meg a személygépkocsi-forgalomnak, de a várakozási idő így is 120 perc. A Nagylak I határátkelőn négy sávon zajlik az ellenőrzés a román oldalon, de ugyancsak 120 percet kell várakozni.Az aradi határrendőrség képviselői az AGERPRES hírügynökségnek elmondták, hogy a külföldön dolgozó romániai vendégmunkások közül sokan most térnek vissza az itthon töltött szabadságuk után. Emellett számtalan román turista most utazik külföldre.A forgalomfigyelő alkalmazás szerint a Szatmár megyei Petei határátkelőnél legkevesebb 90 perces a várakozási idő a román oldalon, Urziceni-nél pedig 60 perces.A Bihar megyei határátkelők közül csak Érmihályfalvánál alakult ki torlódás, ott 50 perces a várakozási idő.