Egészségügyi miniszter: az esetleges újabb korlátozások a beoltottakat nem fogják érinteni

Ha súlyosbodik a járványhelyzet, és a hatóságok kénytelenek lesznek újabb korlátozásokat bevezetni, például az üzletekre vonatkozó szabályokat szigorítani, ezek nem fogják érinteni a koronavírus ellen beoltott személyeket - jelentette ki szombaton az egészségügyi miniszter.



elmondta, a kormány elsődleges célja az oltáskampány felgyorsítása, mert a vakcina jelentette védettség a leghatékonyabb eszköze a fertőzés megelőzésének. Ugyanakkor prioritásnak tekintik azt is, hogy minél hosszabb ideig maradjanak nyitva az iskolák."Ezekből az elvekből indulunk ki. Egyértelmű, hogy ha szükség lesz újabb korlátozások bevezetésére, ezek nem fogják érinteni a beoltott személyeket, és

arra is törekszünk, hogy az iskolák csak végső esetben zárjanak be

" - jelentette az egészségügyi miniszter arra a kérdésre válaszolva, hogy tervezi-e a kormány az oltatlanok hétvégenkénti kitiltását a bevásárlóközpontokból a fertőzésszámok jelentős növekedése esetén.Ioana Mihăilă szerint ugyanakkor

az államnak nem kellene ingyenes koronavírustesztet biztosítania azoknak, akiknek módjukban áll ingyen beoltatni magukat.

Az újságírók Florin Cîţu kormányfőnek arról a kijelentéséről kérdezték szombaton az egészségügyi minisztert, miszerint be kellene vezetni a kötelező oltást vagy a rendszeres tesztelést bizonyos közalkalmazotti kategóriák számára.Mihăilă válaszában emlékeztetett arra, hogy az állam jelenleg ingyen biztosítja a koronavírusos fertőzés tüneteit mutató személyek, a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók, a COVID-betegekkel érintkezők, az iskolában a diákok, illetve a kórházak nagy részébe beutaltak tesztelését. "Személyes véleményem az, hogy az államnak nem kellene fedeznie a tesztelés költségeit azoknak az esetében, akiknek módjában áll ingyen oltakozni" - jelentette ki a miniszter.A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltást megtagadó személyek veszélyeztetik a velük érintkezők egészségét. De veszélybe sodorják a krónikus betegeket is, akiknek esetleg azért nem jut hely a kórházban, mert az összes ágyat beoltatlan, koronavírussal fertőzött páciensek foglalják el.