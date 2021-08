Cioloş: az USR PLUS nem lép ki a kormányból

Az USR PLUS nem lép ki a kormányból - jelentette ki szombaton Dacian Cioloş, a párt társelnöke.



A politikus az USR PLUS Politikai Bizottságának bukaresti ülésén mondott beszédet, amelyen bemutatkoznak a párt október 2-ai kongresszusán induló elnökjelöltek és az országos elnökségbe javasolt személyek.Dacian Cioloş az alakulatnak egyelőre nincs mit ünnepelnie, annak ellenére, hogy fontos 'szakaszgyőzelmeket', figyelemre méltó eredményeket ért el. 'Sikerült kormányra kerülnünk, és bebizonyítottuk, hogy vannak megoldásaink a jövő kihívásaira. De ez nem elegendő. A politikai helyzet nem engedi meg, hogy megvalósítsuk célkitűzéseinket, most a koalícióban való együttműködést tanuljuk' - fogalmazott az USR PLUS társelnöke.Cioloş szerint a pártnak meg kell mutatnia, hogy a következő parlamenti választásokon képes megszerezni a szavazatok több mint 20-25 százalékát. Ehhez szerinte arra van szükség, hogy az USR PLUS rátermett, felkészült embereket helyezzen köztisztségekbe, ennek pedig a belső megosztottság megszűnése a feltétele. 'El kell oszlatnunk azt a látszatot, hogy a párt egymás torkának ugrani készülő táborokból, belső frakciókból áll' - szögezte le kortesbeszédében.Dacian Cioloş megszüntetné a párt irányvonalától eltérő nézeteket valló tagok kizárásának és megbüntetésének a gyakorlatát is. 'Nem hiszem, hogy tartanunk kellene az ellenvéleményektől. (...) Ha valóban nagy párttá akarunk válni, és magunk köré szeretnénk gyűjteni az embereket, akkor teret kell adnunk az ellenvéleményeknek is' - fogalmazott a politikus.Cioloş kijelentette, hogy az USR PLUS nem lép ki a kormányból. Azt tartja a járható útnak, hogy a párt folyamatosan nyomás alatt tartsa a koalíciót a vállalt reformok megvalósítása érdekében. 'A koalíciós tárgyalásokon soha nem a rombolás, hanem az építkezés a célunk' - jelentette ki.