Kortesúton járt Ludovic Orban: a liberális pártról és a miniszterelnöki munkáról beszélt Călărași-ban

Alapvető fontosságúnak nevezte vasárnap Ludovic Orban pártelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egységét, de megjegyezte, hogy nem tud megbocsátani azoknak, akik ártottak az alakulatnak.



A politikus Călăraşi-ban a PNL megyei szervezetének ismertette az elnökválasztási programját. Kortesbeszédében elmondta, támogatói közül többen is a szemére vetették, hogy túlságosan elnéző az ellene 'áskálódó' liberálisokkal szemben.'A párt egységének megőrzéséhez néha logikátlan döntések szükségesek. (...) Sok esetben odatartottam a másik orcámat is, amikor megütöttek. (...) Ezt a keresztényi tanokból fakadó jó szokásomat megtartom, azzal az eltéréssel, hogy nem bocsátok meg azoknak, akik ártottak a PNL-nek. Azt ugyanis nem tartom normálisnak, hogy bizonyos, önmagukat liberálisnak valló kollégák Facebook-oldalán gyakrabban támadnak engem, mint a PSD Facebook-oldalán ' - fejtette ki Orban.A PNL elnöke hozzátette, meg akarja őrizni a párt egységét, és megjegyezte, hogy jómaga 'kiegyensúlyozott, konstruktív, pozitív üzenetű' belső kampányt folytatott, és nem válaszolt a támadásokra.Orban arra is kitért, hogy a választók majd aszerint ítélik meg 2024-ben a pártot, hogy miként teljesített a kormányban, illetve a megyei és a helyi önkormányzatokban.'A kormány teljesítménye több tényezőn múlik, de elsősorban a miniszterelnök személyén. (...) A kormányt reggeltől estig, reggeltől reggelig irányítani kell' - fejtette ki a PNL elnöke.A liberálisok szeptember 25-én tartják tisztújító kongresszusukat, amelyen Ludovic Orban kihívójakormányfő lesz.