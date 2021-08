Vádat emelt a DNA Florian Bodog volt egészségügyi miniszter ellen

Bíróság elé állítja az országos korrupcióellenes ügyészség (DNA) Florian Bodog (PSD) volt egészségügyi minisztert.



A DNA hétfőn arról tájékoztatta az AGERPRES hírügynökséget, hogy Florian Dorel Bodog jelenlegi szenátor, a tettek elkövetésének idején miniszter ellen 12 rendbéli hivatali visszaélés, 12 rendbéli, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és három rendbéli magánokirat-hamisítás miatt emeltek vádat.Bíróság elé kell állnianak (korábbi nevén Baciu) is, akit Florian Bodog személyi tanácsadójaként alkalmazott, amikor egészségügyi miniszteri tisztséget töltött be. Olivia Andreea Marcut 12 rendbéli, hivatali visszaélésben való bűnrészességgel vádolják.A vádirat szerint Florian Bodog miniszteri minőségében 2017 februárja és 2018 januárja között közvetlenül járt el annak érdekében, hogy Olivia Andreea Marcu 12 hónapon át megkapja személyi tanácsosi fizetését, noha nem jelent meg a munkahelyén és nem látta el a munkaszerződésében rögzített feladatokat. Mivel nem volt jelen a munkahelyén, a miniszter írta alá helyette a jelenléti íveket.A DNA szerint ezzel Olivia Andreea Marcu 75.656 lejnyi fizetést vett fel jogtalanul, megkárosítva ezzel a minisztérium büdzséjét.A volt miniszter ugyanakkor két munkaszerződésre, valamint egy egyéni felelősségre kiállított dokumentumra is hamisította tanácsadója aláírását.Az egészségügyi tárca civil félként lép be a perbe, visszakövetelve a 75.656 lejt.Az ügyet a legfelsőbb bíróság tárgyalja.