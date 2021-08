Étkezési utalvány jár majd azoknak, akik a teljes oltást megkapják

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter bejelentette a hétfői kormányülést követően, hogy elfogadták azt a rendeletet, amely étkezési utalványokat irányoz elő a koronavírus elleni oltást megkapó emberek számára. A rendelet értelmében a beoltottak nyereménysorsolását is megszervezik.



A rendelet a 2020/55-ös törvényt módosítja. Az új jogszabály értelmében azok a személyek, akik valamely COVID-19 elleni vakcina teljes adagját megkapják, 100 lej értékű étkezési utalványra jogosultak.Mindazok között, akiket az oltáskampány kezdete óta immunizáltak a COVID-19-cel szemben, nyereménysorsolást szerveznek. A nyeremények pénzösszegeket jelentenek.Ugyanazon jogszabállyal 48 órára hosszabbították meg az antigén tesztek vizsgálati eredményének érvényességét. A PCR-tesztek esetében az érvényességi idő továbbra is 72 óra marad.Románia területén is lehetséges már az Európai Unióban kiállított digitális COVID-19 igazolványok használata, amelyek a beoltottságot, a negatív tesztet vagy a kigyógyultságot tanúsítják. Mostanig csak a határátkelőkön használták a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) által kialakított alkalmazást, mostantól azonban bármely intézmény képviselői, az ország területén is ellenőrizni tudják a digitális COVID-19 igazolványok valódiságát. Az ellenőrzéshez a személyi igazolvány felmutatása is szükséges - tette hozzá Ioana Mihăilă.Szintén a hétfőn elfogadott rendelet teszi lehetővé, hogy a 2020-ban a hátrányos helyzetű kategóriák számára beszerzett, de fel nem használt védőmaszkokat a helyi hatóságok vagy közegészségügyi igazgatóságok szétoszthassák az iskolák között.