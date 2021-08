EMNP: 5000 lejre bírságolta Traian Băsescut a CNCD a magyarokat diszkrimináló kijelentései miatt

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 5000 lejre bírságolta meg Traian Băsescu európai parlamenti képviselőt a gyergyóditrói pékségben 2020-ban kialakult munkakonfliktus kapcsán tett kijelentései miatt, nyilatkozta hétfőn az AGERPRES hírügynökségnek Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének elnöke.



A munkakonfliktus kapcsán Traian Băsescu egykori államfő kijelentette egy televíziós műsorban: 'a magyarok úgy általában nagyon komplexált emberek, komplexusaik miatt pedig képtelenek másokat elviselni maguk mellett'.Brassai Hunor elmondta: mivel a CNCD hivatalból nem indított eljárást a román politikus nyilatkozatát követően, ezért kötelességének érezte, hogy feljelentést tegyen a súlyosan magyarellenes kijelentés miatt.Brassai 2020 februárjában tett feljelentésére a CNCD írásos választ küldött, melyben tájékoztatták: kivizsgálták a szóban forgó nyilatkozatot, melyet diszkriminatívnak és az emberi méltóságot sértőnek találtak, s ezért Traian Băsescut 5000 lejes bírság megfizetésére kötelezik.'E mostani eset is legyen figyelmeztető jel mindazoknak, akik úgy érzik, büntetlenül támadhatják és sértegethetik közösségünket: az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőiként, valamint közösségünkért felelősséget vállaló erdélyi magyarokként is őrködni fogunk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel, még idejében felléphessünk a magyarellenességgel szemben' - jelenti ki Brassai.Hozzáteszi, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntésével is azt kívánják üzenni a politikusoknak, hogy nem engednek teret a magyarellenességnek, a provokációnak és a megbélyegzésnek, valamint elutasítják mindazokat a törekvéseket, melyekkel a román politikusok éket kívánnak verni a magyar közösség és a többségi társadalom közé.A tanács döntése megtámadható a közigazgatási bíróságon.