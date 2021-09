Járványügyi szabályok - mit kell tudni az iskolakezdéssel kapcsolatban?

A pénteki napon jegyzett fertőzöttségi ráta alapján születik döntés arról, hogy az adott településen milyen rendszer szerint zajlik az oktatás a következő héten - jelentette be szerdán az oktatási miniszter.



egészségügyi miniszterrel közösen ismertette az új tanévben érvényes járványügyi szabályokat összefoglaló rendeletet.A tanügyminiszter azt mondta, a közegészségügyi igazgatóságok honlapján feltüntetett fertőzöttségi rátát tekintik a hivatalos adatnak, ezt veszik figyelembe a tanintézetek működési módjának megszabásakor."Pénteken valamennyi iskola megtudja, miként működik majd a következő héten" - fogalmazott a tárcavezető.Sorin Cîmpeanu ugyanakkor rámutatott, fertőzési gócok kialakulása esetén fennáll a lehetősége annak, hogy nemcsak osztály-, hanem iskolaszinten felfüggesszék a tanítást.Amennyiben egy településen a koronavírussal való fertőzöttségi ráta meghaladja a 6 ezreléket, a tanintézményekben 'még a tananyagpótló tevékenységeket' is fel kell majd függeszteni, jelentette ki szerdán Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.'Ameddig a fertőzöttségi ráta 6 ezrelék alatt van, minden bölcsődében, óvodában és iskolában fizikai jelenléttel zajlik a tevékenység. A 6 ezrelékes küszöb meghaladása esetén csak a bölcsődék és az óvodák maradnak nyitva, az iskolákban át kell térni az online tanrendre' - számolt be sajtótájékoztatón Cîmpeanu.Az egyetlen kivételt a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó tanintézetek képezik ebben az esetben, ahol a terápiás foglalkozásokat 6 ezrelékes fertőzöttségi ráta fölött is folytatni lehet.Az oktatási és az egészségügyi tárca véglegesítette és a sajtó rendelkezésére bocsátotta a közös miniszteri rendeletet az új tanévre vonatkozóan, de a dokumentum aláírására csak az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) jóváhagyása után kerül sor - szögezte még le Cîmpeanu, aki szerint a dokumentum nagyon részletes, és minden lehetséges helyzetet feldolgoz.

Ha egy tanulót koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálnak, legkorábban nyolc nap múlva, egy antigén gyorsteszt elvégzése után térhet vissza az iskolába

- közölte szerdán az egészségügyi miniszter.Ioana Mihăilă rámutatott, ha egy gyereknek pozitív lesz a koronavírustesztje - akár az iskolai gyorstesztelés nyomán derül ez ki, akár a szülő vagy a megyei közegészségügyi igazgatóság jelenti a megfertőződést - az érintett óvodai csoport, illetve előkészítő osztály vagy I-VI. osztály online tanrendre tér át 14 napig. A nyolcadik naptól azonban már visszatérhetnek az iskolapadba, ha a gyerekeket tesztelik, és az antigén gyorsteszt eredménye negatív lesz.A tesztelést vagy a tanintézet egészségügyi szakszemélyzete, vagy a közegészségügyi igazgatóság mobil csapata végzi - szögezte le a miniszter. Abban az esetben, ha a szülő megtagadja a tesztelést, gyereke online oktatásban vesz részt a 14. napig, utána visszatérhet az iskolába.A hetedikesek, nyolcadikosok és a középiskolai osztályok esetében hasonló helyzetben az lesz a szabály, hogy a beoltott vagy a koronavírus-fertőzésen az elmúlt 180 nap során átesett tanulók számára fizikai jelenléttel folytatódik a tanítás, a többiek online tanrendre térnek át 14 napig. Esetükben is lehetőség lesz arra, hogy korábban visszatérjenek az iskolába, ha a nyolcadik napon tesztelik őket és ennek eredménye negatív lesz - ismertette Ioana Mihăilă.

Azoknak a pedagógusoknak, akiket az új tanévben koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálnak, azonnal karanténba kell vonulniuk

, az iskola vezetőségének pedig meg kell oldania a helyettesítésüket - jelentette be a szerdán tartott sajtóértekezleten Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.Amennyiben egy adott településen a fertőzöttségi ráta meghaladja a 2 ezreléket, és az időjárási körülmények miatt nem lehet a szabadban megtartani a testnevelésórákat, el lehet halasztani, vagy más tevékenységekkel lehet helyettesíteni azokat, mutatott még rá a miniszter.

A tanulók COVID-19 elleni oltását

a körülményektől függően az iskola egészségügyi személyzete vagy a közegészségügyi igazgatóság által kiküldött mobil csapat végzi, de az oktatási intézményhez közeli oltóközpontban is megkaphatják a vakcinát a gyerekek - jelentette ki szerdán az egészségügyi miniszter.A mobil csoportok nem csupán a tanulókat, hanem az immunizálásra jelentkező pedagógusokat, szülőket is beolthatják, tette hozzá Mihăilă.Az is elhangzott, hogy

bizonyos fajta textilmaszkokat is engedélyeznek az iskolákban,

annak ellenére, hogy korábban arról volt szó, hogy csakis egészségügyi maszkokat fogadnak el.