Bizalmatlansági indítványt nyújt be az AUR a Cîțu-kormány ellen

"A Cîțu-kormány leváltása az egyetlen lehetőség Romániának az életre" - ez a címe a szélsőjobboldali AUR által megírt bizalmatlansági indítványnak. A párt szerint ezt eljuttatják az összes többi politikai alakulathoz, és napokon belül elő is terjesztik.



A bizalmatlansági indítványt, mint politikai eszközt a PSD is emlegette az utóbbi hetekben (amióta a kormányfő korábbi "botrányos" ügyei napvilágra kerültek). Amintpártelnök mondta, akkor nyújtják be hivatalosan is, amikor sikerül megszerezniük a szükséges 234 szavazatot. Állítása szerint jelenleg 204-nél tartanak.Sőt, a kormányon levő USR-PLUS is belengette ma (szerdán) egy bizalmatlansági indítvány lehetőségét, miután keményen összeakadtak a koalícióban az RMDSZ által kezdeményezett Anghel Saligny-program, illetve a bírókat vizsgáló speciális ügyészség, a SIIJ kapcsán.Az AUR társelnöke,szerint a mai napon megkezdték az aláírásgyűjtést, és abban bízik, hogy a következő hét végére sikerül "megszabadítaniuk a románokat" ettől a kormánytól.Simion szerint a Cîțu-kormánynak azért kell mennie, mert "hatalmas károkat okozott az ország gazdaságának, ami a románok elszegényedését okozza majd". A kifogások sorában megemlítette az "erőltetett vakcinációt", továbbá "a szexuális nevelés zsenge korban való bevezetését", valamint azt is, hogy "megromlott az ország viszonya a határokon kívül élő románokkal". (mediafax.ro, hírszerk.)