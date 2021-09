Keményen egymásnak feszültek a koalíciós partnerek - felbomlik a koalíció?

Frissítés: USR PLUS: nyomást gyakorolnak a PNL-s államtitkárokra, hogy vegyenek részt a szerdai kormányülésen



Az USR PLUS szerint a politikusaik által vezetett minisztériumok nemzeti liberális (PNL) államtitkáraira nyomást gyakorol a kormányfő, hogy vegyenek részt a szerda esti kormányülésen.

Közleményében az alakulat emlékeztetett arra, hogy egy minisztériumot egy államtitkár kizárólag a tárcavezető írásos felhatalmazásával képviselhet.

'Arra kérjük a kormányfőt, ne kényszerítse az államtitkárokat hivatali minőség jogtalan felhasználása révén törvényszegésre' - üzente Florin Cîţu miniszterelnöknek az USR PLUS., a párt társelnöke szerdán délután bejelentette: úgy döntöttek, hogy a minisztereik nem vesznek részt a szerdán 19 órakor kezdődő kormányülésen. A politikus közölte, hogy pártja tanácskozásra hívta a koalíció vezetőit csütörtök 10 órára. 'A koalíció holnapi ülésén dől el, mit lépünk a továbbiakban' - jelentette ki az USR PLUS vezetője.

Frissítés:

Kelemen Hunor szerint az USR PLUS nem fog kilépni a kormányból

Kelemen Hunor szerint nem sérült a koalíciós megállapodás azáltal, hogy a kormányülés szerdai napirendjére felkerült az Anghel Salignyról elnevezett országos beruházási program. Az RMDSZ elnöke kifejtette azt is, hogy szerinte az USR PLUS nem akar kilépni a kormányból.'Nem hiszem, hogy szándékukban áll kilépni a kormányból, ez nem fog megtörténni. Ha valaki képes kilépni a kormányból egy településfejlesztési program miatt, akkor el is kell tudni magyaráznia a választóinak, hogy miért tette meg ez a lépést. Én nem hiszek ebben a forgatókönyvben' - jelentette ki a kormányfőhelyettes a parlamentben arra reagálva, hogy az USR PLUS a kormányból való kilépéssel fenyegetőzött, amiért szerintük a miniszterelnök megszegte a koalíciós megállapodást.Kelemen Hunor szerint a koalíciós szerződés nem sérült azáltal, hogy a kormányülés napirendjére felkerült az Anghel Saligny program lebonyolításáról szóló rendelettervezetnek egy olyan változata, amit az USR PLUS nem támogatott. Elmondta, hogy az USR PLUS nem készítette elő a kormányülésre a tervezetet módosító javaslatait, ezek csak későn, 14,30-kor érkeztek meg a Victoria-palotába.Elmondta azt is: ha egy minisztérium nem véleményez egy rendelettervezetet, akkor hallgatólagosan pozitívan véleményezi az adott jogszabályt. Ezt egy kormányhatározat írja elő. 'Ha mondjuk az igazságügyi minisztérium nem véleményez egy tervezetet az ötnapos határidőn belül, akkor úgy tekinthető, hogy pozitívan véleményezte azt a jogszabályt' - válaszolta arra a kérdésre, hogy hivatalos visszaélésnek minősül-e, ha egy tárcavezető nem véleményez egy rendeletet. Hozzátette, ha elfogadása előtt a tervezet módosul, akkor újabb véleményezési eljárásra van szükség.Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy az Anghel Saligny-programot még a költségvetés kiigazítása előtt el kellene fogadnia a kormánynak, mert csak így lehet majd biztosítani a finanszírozását.

Johannis is megszólalt: alapvető fontosságú, hogy a kormányt alkotó pártok érettségről tegyenek tanúbizonyságot

államfő szerdán kijelentette, hogy a kormánykoalíciót pártok számára elengedhetetlen, hogy érettséget és felelősséget tanúsítsanak, és "közös nevezőre jussanak, amikor a románok számára kiemelkedően fontos tétről van szó"."A választási csatározások időszaka lejárt, a kormányzás nem a pártok közötti versengésről szól, nem a pártokon belüli vagy az egyik vagy másik vezető közötti versengésről. A kormányzás és a jogalkotás a románok érdekében történő közpolitika-alkotásról szól. Ezt egyik kormánypártnak sem szabad elfelejtenie.Egyetlen politikai vezetőnek sem szabad elfelejtenie, hogy a hatalmat a románokért gyakorolják, nem pedig valamilyen átmeneti pártérdekből. Túl a természetes véleménykülönbségeken egyik vagy másik projekttel kapcsolatban, lényeges, hogy a kormánykoalícióban részt vevő valamennyi fél érettséget és felelősséget tanúsítson, és közös nevezőre jusson, amikor a románok számára kiemelkedően fontos ügyről van szó.Ezért szeretném, ha a kormánypártok jó példát mutatnának a hatékonyság, a párbeszéd és a demokrácia terén. És amikor azt mondom, demokrácia, akkor demokratikus működésre is gondolok, mindenekelőtt a saját politikai pártjaikban" - mondta Johannis a Cotroceni-palotában.Kihangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás, az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás területét szilárd alapokra kell helyezni."Az Alkotmány által biztosított hatáskörrel a Parlament felelőssége arányos. Ezért a sikeres parlamenti ülésszak reményében felszólítom az egész politikai osztályt, a parlament minden tagját és a végrehajtó hatalmat, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, kiegyensúlyozottságot és nyitottságot a párbeszédre!" - mondta.----------------------------------------------------------------------------

Frissítés:

Florin Cîţu az USR PLUS-ról: nem lehet zsarolva politizálni

kormányfő közölte, hogy az USR PLUS az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolásához köti az Anghel Saligny nevet viselő országos beruházási program támogatását, és ezt úgy kommentálta, hogy 'nem lehet zsarolva politizálni'.A miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti frakcióval lezajlott szerdai tanácskozás után nyilatkozott a sajtónak. Kijelentette, hogy az Anghel Salignyról elnevezett országos beruházási program nem egy párt, hanem Románia lakóinak érdekeit szolgálja.'Mandátumom kezdetén elmondtam már, megengedhetetlen, hogy megrekedjenek a fejlődésben azok a települések, amelyek nem tudnak hozzáférni az uniós alapokhoz. Ezeknek a településeknek szól ez a program. Ha az USR-s kollégák nem támogatják Románia fejlesztését, rendben van, de ezt mondják ki' - fejtette ki a kormányfő.Arról, hogy az USR PLUS a SIIJ ügyének rendezéséhez köti a program támogatását, Florin Cîţu kijelentette: korábban támogatta az igazságügyi miniszternek valamennyi javaslatát a különleges ügyészség felszámolására. 'Sajnos zsarolva és feltételek szabva nem lehet politizálni' - fogalmazott a kormányfő.----------------------------------------------------------------------------



Frissítés:



Dan Barna: az USR PLUS miniszterei nem vesznek részt a 19 órakor kezdődő kormányülésen

Az USR PLUS úgy döntött, hogy a miniszterei nem vesznek részt a szerdán 19 órakor kezdődő kormányülésen - jelentette be Dan Barna miniszterelnök-helyettes.A politikus közölte, hogy pártja tanácskozásra hívta a koalíció vezetőit csütörtök 10 órára. 'A koalíció holnapi ülésén dől el, mit lépünk a továbbiakban' - jelentette ki az USR PLUS társelnöke.A kormányülés szerdán délelőtt kezdődött, de 19 óráig felfüggesztették. A koalícióból származó források szerint ennek az volt az oka, hogy Florin Cîţu miniszterelnök napirendre akarta tűzni az Anghel Salignyról elnevezett országos beruházási programot, amelyet nem véleményezett mindegyik illetékes minisztérium, és amelyet a beterjesztett formában az USR PLUS nem támogat.Dan Barna korábban úgy értékelte, hogy a kormányülésen történtek a koalíciós megállapodást kiegészítő szerződés megsértését jelentik.----------------------------------------------------------------------------

Frissítés:

Ciolacu szerint az USR PLUS választhat: kilép a kormányból, vagy megszavazza a PSD bizalmatlansági indítványát



, a PSD elnöke szerdán Facebook-üzenetben szólította fel az USR PLUS politikusait arra, hogy vagy lépjenek ki a kormánykoalícióból, vagy írják alá a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványát.'Ha nem akarnak ismét nevetségessé válni, az USR PLUS előtt két út áll: vagy kilépnek a kormányból, vagy aláírják a PSD bizalmatlansági indítványát! Mindkét variáns parlamenti szavazatokat feltételez! Akartok legalább ezúttal számítani? Akkor találkozunk a plénumban, a szavazáson!' - írta Ciolacu a közösségi oldalra.A szociáldemokraták pártelnöke szerint az USR PLUS ismét súlyos politikai válságba taszítja Romániát, mert csakis saját érdekeit tartja szem előtt.Ciolacu ezzel arra reagált, hogy a kormányülést szerda délben felfüggesztették és este 7-re halasztották.---------------------------------------------------------------------------

Frissítés:

Bizalmatlansági indítványt nyújt be az AUR a Cîțu-kormány ellen

"ACîțu-kormány leváltása az egyetlen lehetőség Romániának az életre" - ez a címe a szélsőjobboldali AUR által megírt bizalmatlansági indítványnak. A párt szerint ezt eljuttatják az összes többi politikai alakulathoz, és napokon belül elő is terjesztik.A bizalmatlansági indítványt, mint politikai eszközt a PSD is emlegette az utóbbi hetekben (amióta a kormányfő korábbi "botrányos" ügyei napvilágra kerültek). Amint Marcel Ciolacu pártelnök mondta, akkor nyújtják be hivatalosan is, amikor sikerül megszerezniük a szükséges 234 szavazatot. Állítása szerint jelenleg 204-nél tartanak.Sőt, a kormányon levő USR-PLUS is belengette ma (szerdán) egy bizalmatlansági indítvány lehetőségét, miután keményen összeakadtak a koalícióban az RMDSZ által kezdeményezett Anghel Saligny-program, illetve a bírókat vizsgáló speciális ügyészség, a SIIJ kapcsán.Az AUR társelnöke, George Simion szerint a mai napon megkezdték az aláírásgyűjtést, és abban bízik, hogy a következő hét végére sikerül "megszabadítaniuk a románokat" ettől a kormánytól.Simion szerint a Cîțu-kormánynak azért kell mennie, mert "hatalmas károkat okozott az ország gazdaságának, ami a románok elszegényedését okozza majd". A kifogások sorában megemlítette az "erőltetett vakcinációt", továbbá "a szexuális nevelés zsenge korban való bevezetését", valamint azt is, hogy "megromlott az ország viszonya a határokon kívül élő románokkal".----------------------------------------------------------------------------

Frissítés:

Dan Barna: az USR PLUS akár bizalmatlansági indítványt is benyújthat a kormány ellen

Több válaszlépést is lehetségesnek tart az USR PLUS arra, hogy a miniszterelnök a konzultálásuk nélkül tűzte a szerdai kormányülés napirendjére az Anghel Saligny nevet viselő országos településfejlesztési programot - jelentette ki. A párt társelnöke értésre adta, hogy részükről a bizalmatlansági indítvány benyújtása sem kizárt.A kormányfőhelyettes az USR PLUS parlamenti frakcióival tartott tanácskozás után nyilatkozott a sajtónak. Beszámolója szerint az ülésen megvitatták a lehetséges válaszlépéseket, és 'valamennyi opció' számításba jöhet. 'Meglátjuk, miként alakulnak a délutáni tárgyalások és mi történik majd a ma esti kormányülésen' - mondta Dan Barna.A politikus hangsúlyozta, hogy az USR PLUS nem ellenzi a helyi fejlesztéseket, ám

jelenlegi formájában az Anghel Saligny program 'pontosan olyan, mint Liviu Dragnea korábbi két fejlesztési programja, ami nem fejlesztést, hanem pénzpazarlás és lopást jelentett'

Dan Barna emlékeztetett, hogy az USR PLUS korábban éppen azért javasolta a program lebonyolításáról szóló rendelettervezet több módosítását is a koalíciós partnereknek, hogy a beruházásokra szánt összegeket átlátható módon, ne politikai szempontok alapján kapják meg az önkormányzatok.A kormányfőhelyettes emlékeztetett arra is: a hétfői koalíciós tanácskozások során abban egyeztek meg a felek, hogy az USR PLUS szerdán ismerteti az Anghel Saligny programmal kapcsolatos módosító javaslatait, amit meg is tett. 'Az késztetett minket válaszlépésre, hogy a kormányülés pótlólagos napirendjére meglepetésszerűen felkerült a programról szóló tervezet' - magyarázta Barna.Az USR PLUS társelnöke elmondta, hogy az igazságügyi minisztérium még nem véleményezte a sürgősségi rendeletet. Szerinte a kormányfő hitelét rontja, hogy a miniszterelnök ellenőrző testületének vizsgálódásával fenyegette meg ezt a tárcát, ahogy eljártvolt egészségügyi miniszter mandátuma idején is.Arra a kérdésre, hogy az USR PLUS lehetséges válaszlépései között szerepel-e a bizalmatlansági indítvány benyújtása, Dan Barna kijelentette: 'A parlamenti kollégákkal abban egyeztünk meg, hogy mindegyik opció számításba jöhet'.----------------------------------------------------------------------------

Frissítés:

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szövetség Facebook-oldalán reagált a történtekre.

"A mai kormányülést félbe kellett szakítani, mert az USR PLUS keresztbe feküdt az RMDSZ által kezdeményezett Anghel Saligny programnak. Ez az a keretprogram, amely 50 milliárd lejt biztosítana fejlesztésekre a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak. Nem az RMDSZ-nek, nem a PNL-nek, nem az USR PLUS-nak vagy épp a PSD-nek!Mi a kormányban a párbeszédet tekintettük, tekintjük most is a munka alapjának. Ugyanezt várjuk el a koalíciós partnereinktől, így az USR PLUS-tól is. Amit viszont nem tudunk elfogadni, hogy saját érdekeiket fontosabbnak tartsák az ország érdekeinél, azt meg kiváltképp nem, hogy zsaroljanak. Mert amire sehol a világon nem lehet a politikában partnerséget építeni, az a zsarolás!" - írta.Hozzátéve: reméli, hogy az USR PLUS csatlakozik a szerdán 19 órától tervezett kormányüléshez.----------------------------------------------------------------------------Félbeszakadt a szerdai kormányülés azt követően, hogyminiszterelnök a napirendi pontok közé szerette volna tenni az Anghel Saligny-ról elnevezett 50 milliárd lejes beruházási program elfogadását.A Digi24 hírtelevízió információi szerint az USR-PLUS részéről azt nehezményezték, hogy a kormányfő a szükséges jóváhagyások nélkül akarja elfogadtatni az RMDSZ által kezdeményezett beruházási programot.Mint ismeretes, az USR-PLUS már az Anghel Saligny beruházási programról szóló javaslat hetekkel ezelőtti bemutatása után erős nemtetszését fejezte ki a kezdeményezés miatt. Főként azért kritizálták a programot, mert úgy vélték, hogy az csak a PSD által elindított Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) újabb verziója, amely révén a mindenkori kormányzat nem átlátható módon költi a közpénzt az általuk kedvezményezett települések javára.Az USR-PLUS a tervezet módosítását kérte, valamint azt is feltételként szabta meg, hogy csak abban az esetben szavazzák meg a beruházási programot, amennyiben a kormánykoalícióban megállapodás születik az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészségről (SIIJ) szóló, hónapok óta tartó vitában.