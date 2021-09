Reagált a BOR: az ortodox egyház nem ellenzi a történelem kutatását, az áldás pedig nem a cenzúra egyik formája

"Az egyház nem ellenzi egy olyan történelmi jellegű probléma kutatását, amelynek maga is részese volt, hanem éppen ellenkezőleg, támogatja azt, de nem olyan keretek között, amelyet aláás az objektivitás hiányának gyanúja (...) Az egyházon belüli "áldás" nem a cenzúra egy formája, ahogyan azt egy túlzottan szekularizált ember hinné, hanem a rossznak a jótól való megkülönböztetés révén történő elválasztása, de nemcsak a rossznak a jótól, hanem a látszólagos jónak a valódi jótól való megkülönböztetése is" - így reagált a Román Patriarchátus Sajtóirodája Gelu Duminică, az "Együtt" Közösségfejlesztési Ügynökség Alapítvány ügyvezető igazgatójának vádjaira.



A Szent Szinódus, a román ortodox egyház kollektív irányító testülete megtiltotta a román ortodox teológusoknak, hogy részt vegyenek egy olyan projektben, amely az egyháznak a roma rabszolgaságban betöltött szerepéről szól - derül ki a G4Media.ro által tanulmányozott és Gelu Duminică által idézett dokumentumból.

A román ortodox egyház (BOR) közleménye:

"A román ortodox egyház vezetőségéről a sajtóban megjelent, a cenzúra vádjával kapcsolatos (egy elhamarkodott Facebook-bejegyzésből eredő) úgynevezett vádakról szóló cikk megjelenése után, a helyzet abszurditása ellenére, néhány pontosítást tartunk szükségesnek.Először is, ma egyre gyakrabban kellene emlékeztetni arra, hogy az egyház, függetlenül attól, hogy milyen keresztény felekezetet képvisel, par excellence a kegyelem és a rend intézménye, nem pedig a (közigazgatási) véletlenszerűségé és a káoszé.Az ortodox egyház kettős alapelv alapján működik: hierarchikus és zsinati. Ez azt jelenti, hogy hierarchiájának tagjai, valamint hivatalos képviselői a közéletben az "áldás" (ami valami mélyebbet és többet jelent, mint egy száraz jóváhagyás, mivel magában foglalja az ima és a megkülönböztetés, mint Istentől kapott ajándék implikációját is) alapján végzik többszörös szolgálatukat, az egyházmegyében a lelkipásztori, missziós, szociális vagy kulturális tevékenységért felelős hierarchia, illetve országos szinten a Szent Szinódus vagy a pátriárka áldásával, aki a Román Ortodox Egyházat képviseli más keresztény egyházakkal, keresztényközi szervezetekkel, vallási és vallásközi szervezetekkel való kapcsolatokban.Abban az esetben, ha az egyház bármilyen jellegű projektben részt vesz, az áldás jellege a fent említett kettős közösségi elvből fakadó tiszta evidencia és intézményi logika kérdése.Az "A román ortodox egyház szerepe a romák társadalmi integrációjában: egy részvételi megközelítés felé" című projektről, amelyet Prof. Dr., az Evangélikus Egyház svájci származású lelkésze kezdeményezett, és amelyet a "Nagyszebeni Ökumenikus Kutatóközpont" fog megvalósítani, a Román Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2021. júliusi ülésén, miután alaposan elemezte a projektet, amelybe az egyházmegye teológusainak és ortodox papságának bevonását kérte, megfogalmazott néhány jogos fenntartást a téma esetleges elfogult megközelítésével kapcsolatban, és egy konkrét és világos javaslatot tett: "a nagyszebeni Ortodox Teológiai Kar oktatóinak támogatásával történeti kutatási projektet kezdeményezni a romániai romák helyzetéről és a különböző vallási közösségekkel való kapcsolatukról, különösen az erdélyi területen".Tehát,1. Az egyház nem ellenzi egy olyan történelmi probléma kutatását, amelynek maga is részese volt, hanem éppen ellenkezőleg, támogatja azt, de nem az objektivitás hiányának gyanúja által aláásott keretek között. Már jól ismert és széles körben elismert hagyomány, hogy a Román Ortodox Egyház folyamatosan ösztönzi és következetesen támogatja a kutatást és az ortodox, keresztény és vallásközi együttműködést.2. Az egyházon belüli "áldás" nem a cenzúra egy formája, ahogyan az egy túlzottan szekularizált személynek tűnhet, hanem az elválasztásé, amely nemcsak a rossznak a jótól való megkülönböztetésén keresztül történik, hanem a látszólagos jónak a valódi jótól való megkülönböztetésén keresztül is.Az egyház természetesen igyekszik szigorúan tiszteletben tartani a maximális objektivitást a fent említett téma kutatásában, hogy azt őszintén a megfelelő történelmi kontextusba helyezze, és éppoly természetesen él azzal a jogával, hogy kiválassza saját kutatóit, akiket szigorúan szakmai és deontológiai szempontok szerint delegál.