Leváltotta a kormányfő Stelian Ion igazságügyi minisztert

Update 5.: Ionuț Moşteanu, az USR-PLUS szóvívője szerda este azt nyilatkozta, hogy továbbra is egy koalíciót akarnak alkotni az RMDSZ-szel és a PNL-vel, de Cîțu kormányfő nélkül, aki ismét bizonyította alkalmatlanságát. Ezért a holnapi, csütörtöki koalíciós ülésen azt fogák kérni, hogy a PNL javasoljon egy másik miniszterelnököt.





--------------------------------------



A szerdai nap koalíciós feszültségei után Florin Cîțu az esti órákban bejelentette, hogy leváltotta Stelian Ion USR PLUS-os igazságügyi minisztert. A miniszterelnök azzal indokolta döntését, hogy a miniszter "zsarolja a román népet" és fejlesztési alapokat blokkol - utalva ezzel az „Anghel Saligny” projektre - és azt is felrótta neki, hogy nem sikerült felszámolja a SIIJ-t sem.



Az előzményekről itt írtunk bővebben.



A kormányfő ugyanakkor arra kérte az USR PLUS-t, hogy ne lépjen ki a koalícióból. (hírszerk.)



Update 1.: Dan Barna szerint Florin Cîţu miniszterelnök képtelen a kormányfői tisztség ellátására, ezért le kellene mondania.



Az USR PLUS társelnöke arra reagált a Facebook-oldalán, hogy a kormányfő szerda este bejelentette: menesztette Stelian Ion igazságügyi minisztert.



'A hatalommal való visszaélés és az éj leple alatt, tolvaj módjára hozott döntések Liviu Dragnea védjegyei. Florin Cîţu pedig megmutatta, hogy rosszabb Dragneánál, mert cinikusan és rosszindulatúan csapja be a választókat, akik mást kértek tőle. Florin Cîţunak mennie kell' - írta bejegyzésében Dan Barna kormányfőhelyettes. (agerpres)



Update 2.: Az USR-PLUS ezekben az órákban éppen arról tárgyal, hogy kilépjenek-e a kormánykoalícióból. Álláspontjuk az, hogy nem akarnak már együtt kormányozni a jelenlegi miniszterelnökkel. Egy bizalmatlansági indítvány benyújtása is a lehetséges opciók között van.



Update 3.: "Ez már nem egy koalíciós kormány" - így reagált az USR-PLUS társelnöke, Dacian Cioloş Florin Cîţu miniszterelnök szerda esti bejelentésére.



Cioloş egy Facebook-bejegyzésben azt írta, a kormányfő számára fontosabb a nemzeti liberális párti polgármestereknek tett ígéret, mint a koalíció stabilitásának és folytonosságának biztosítása.



"Florin Cîţu az USR PLUS második miniszterét meneszti minden ok nélkül, alárendelve a teljes kormányt a PNL érdekeinek. Ez már nem egy koalíciós kormány" - fogalmazott a politikus. (agerpres)



Update 4.: Florin Cîţu ismét bebizonyította, hogy nem tiszteli sem a törvényeket, sem az alkotmányt, de előéletét ismerve ez nem meglepő - jelentette ki Stelian Ion.



A leváltott tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben kifejtette, ezzel a döntéssel Florin Cîţu voltaképpen aláírta a kormányból való távozását, "mert csak idő kérdése, és Florin Cîţunak mennie kell".



Az USR PLUS által jelölt tárcavezető szerint "zsarolás és felelőtlenség" azt kérni az igazságügyi minisztertől, hogy azonnal véleményezzen egy fontos tervezetet, miközben a törvény négynapos határidőt szab meg erre.



"Még egyszer leszögezem, hogy a Helyi Fejlesztések Országos Programja harmadik szakaszáról szóló tervezet eredetijét nem küldték el az igazságügyi minisztériumnak véleményezésre. Van a történetnek egy láthatatlan mellékszála, amely a magas rangú ügyészek folyamatban levő kinevezési eljárásához kapcsolódik. Ez itt a bujtatott tét" - fogalmazott Stelian Ion.



Cikkünk frissül.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!