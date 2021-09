Ludovic Orban szerint a jelenlegi politikai helyzetből senki nem nyerhet

A Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint a jelenlegi politikai helyzetből senki nem nyerhet, és a kormánypártok bármelyikének távozása a koalícióból a parlamenti többség elvesztéséhez vezet.



Csütörtöki sajtónyilatkozatában'nyomatékosan' arra kérteminiszterelnököt, hogy mérje fel a helyzet súlyosságát, az USR PLUS-t pedig arra, hogy ne gyakoroljon nyomást a kormányra.'A PNL elnökeként nekem elsősorban a párt egységét kell szavatolnom, ugyanakkor célom a kormánytöbbséget alkotó koalíció működésének garantálása is. Nem tudunk kormányozni, ha nem támogatja a koalíciós megállapodást aláíró pártok mindegyike a kormányprogramot' - jelentette ki Ludovic Orban.A politikus szerint nem szabad 'konjunkturális okokból' veszélyeztetni a koalíció egységét. 'A kormányzás érettséget, kiegyensúlyozottságot, párbeszédet, a koalíciós partnerekkel szembeni tiszteletet és az állampolgárokkal szembeni felelősségérzetet feltételez. Nem robbanthatjuk fel konjunkturális okokból a koalíció egységét. Arra kérem az USR PLUS-os kollégákat is, értsék meg, hogy nem megoldás nyomást gyakorolni a kormányra, amelynek ők is részesei' - fogalmazott a PNL elnöke.A politikus nyilatkozatának előzménye, hogy szerda este Florin Cîţu miniszterelnök menesztetteigazságügyi minisztert, válaszként pedig az USR PLUS bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba a kormány ellen.