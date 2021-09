Barna: az USR PLUS elkezdte az aláírásgyűjtést a bizalmatlansági indítványhoz, várják a többi párt csatlakozását

Dan Barna, az USR PLUS társelnöke közösségi oldalán jelentette be: pártja beváltja a tegnapi (szerdai) fenyegetést, és elindította a Cîțu-kabinet elleni bizalmatlansági indítványt.



Mint írta, a saját 80 honatyájuk már aláírta a dokumentumot, és várják, hogy a többi párt parlamenti képviselői és szenátorai is csatlakozzanak.(Ahhoz, hogy egy bizalmatlansági indítványt be lehessen nyújtani, alá kell írja a dokumentumot a honatyák legalább egynegyede. Az USR PLUS-nak viszont nincs ennyi embere a parlamentben.)"Arra kérem a többi politikai pártot, hogy ne húzzák az időt, és ne játsszák a politikai játékaikat, hanem minél sürgősebben írjuk alá és szavazzuk is meg ezt a bizalmatlansági indítványt. Most van az a pillanat, amikor megláthatjuk, hogy képesek-e tettekre váltani amit beszélnek" - írta Barna."Florin Cîțunak mennie kell.Erre a bizalmatlansági indítványra szükség van, de elkerülhető még amennyiben Florin Cîțu benyújtja a lemondását vagy a koalíció megvonja tőle a politikai támogatást" - fejtette ki a helyettes kormányfő.