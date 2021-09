Az oltási kampány vezetője a lehető legszigorúbban büntetné a „fiktív immunizálást”

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetője szerint 'a lehető legszigorúbban' kell büntetni a fiktív immunizálást, azaz az oltásigazolvány kiállítását olyan személyeknek, akik nem kapták meg a vakcinát.



Az orvosi testület határozottan elhatárolódik ezektől az esetektől, amelyek elhiteltelenítik az egészségügyben dolgozóknak ebben az időszakban kifejtett munkáját és erőfeszítéseit, nyilatkoztacsütörtökön, Aradon tett látogatása alkalmával.'Fel kell deríteni és a lehető legszigorúbban büntetni kell ezeket az eseteket, és felszólítom a kollégákat, az egészségügyi alkalmazottakat, hogy jelentsék az illetékes hatóságoknak, ha erre irányuló kérést kapnak. Az embereknek is meg kell érteniük, hogy pénzt adnak ki fölöslegesen, és megvásárolják annak a veszélyét, hogy megbetegedjenek, kórházba kerüljenek, meghaljanak' - szögezte le az oltáskampány koordinátora.Hozzátette, nincs tudomása arról, hogy kiskorúaknak is állítottak ki hamis igazolványokat, de ez sem zárható ki.'Azt hiszem, bármilyen szabályokat állítunk is fel, az emberek mindig megtalálják a módját ezek kijátszására, éppen emiatt a felelősségtudat a legfontosabb vezérlő elv, amire építeni tudunk' - mondta Gheorghiţă.Hozzátette, nem csupán Romániában, hanem más országokban is vannak olyan emberek, 'akik nem hittek az oltásban, megbetegedtek, kórházba kerültek, és sajnálatos módon meg is haltak'.'Ez egy olyan betegség, amely jelenleg védőoltással megelőzhető, és a legtöbb haláleset megelőzhető az immunizálás révén. A romániai adatok azt mutatják, hogy az előző héten bekövetkezett halálesetek több mint 97 százaléka a be nem oltott emberek körében történt' - említette meg.Arra a kérdésre, hogy Romániában mikor kezdik el a harmadik oltást, Gheorghiţă azt válaszolta, ezzel kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések, mert a jelek arra mutatnak, hogy a mindkét dózissal beoltott egészséges személyek esetében az immunizálás hatékonynak bizonyul a COVID-19 súlyos formáinak a megelőzésében.Az egyre inkább fogyatkozó oltási hajlandóságot illetően Gheorghiţă kifejtette, ennek egyik oka a hatóságokba vetett bizalom hiánya, 'aminek pedig nem szabadna így lennie, amíg nemzetbiztonsági kérdésről beszélünk'; a másik ok pedig az egészségügyi nevelés terén fennálló hiányosságok, amelyek miatt az emberek 'ahelyett, hogy egy magától értetődő eljárásnak tekintenék a védőoltások felvételét, szélsőséges gesztusként kezelik'.