Sajtóértesülések: hétfőn tényleg benyújtja a közös bizalmatlansági indítványt az USR PLUS és az AUR

Az USR PLUS csütörtök esti vezetőségi gyűlését követően a párt egyik tagja kiszivárogtatta a sajtónak, hogy eldöntötték: amennyiben Florin Cîțu miniszterelnök nem mond le, hétfőn "az első órában", azaz reggel benyújtanak az AUR-ral közösen egy bizalmatlansági indítványt.



Az USR PLUS azt követően kezdte el követelni a kormányfő távozását, hogy az menesztette tisztségéből az igazságügyi miniszterüket."Az USR PLUS álláspontja nagyon világos és határozott. Cîțu miniszterelnök elvesztette az USR PLUS támogatását a kormánykoalíció vezetéséhez. Felkérjük a PNL-t, hogy tegyen új javaslatot a miniszterelnök személyére. Ebben a miniszteri struktúrában akarjuk folytatni. Van egy kormányzati struktúránk, van egy koalíciós struktúránk, vannak miniszteri tárcáink, és ez így is marad.A következő lépés a koalíciós ülés. Ha Cîțu ragaszkodik a székéhez Victoria-palotában, ahogy beleültettük a Parlamentből, ugyanúgy fogjuk eltávolítani, a Parlamentből" - mondtaszóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján.Fotó: Stelian Ion menesztett igazságügyi miniszter és Dan Barna, az USR PLUS társelnöke csütörtökön sajtótájékoztatón is elmondták a kifogásaikat. Forrás: képernyőmentés