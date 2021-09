Az USR PLUS még ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt, melyet az AUR mellett a PSD is támogatna

Úgy döntöttek az USR PLUS miniszterei, hogy nem vesznek részt a csütörtökön (ma) 16 órára meghirdetett kormányülésen. Florin Cîțu miniszterelnök ugyanis bejelentette, hogy ezen a találkozón készülnek elfogadni az Anghel Saligny programot. Ezt a támogatási struktúrát kifogásolja az USR PLUS, mivel szerintük - hasonlóan a korábbi vidékfejlesztési programokhoz (PNDL) - nem működne hatékonyan, sokkal inkább annak az eszköze lenne, hogy a kormánypártok pénzhez juttassák a vidéki polgármestereiket.



Részt vesznek viszont a 2 órával későbbre tervezett koalíciós ülésen, melynek az a célja, hogy pontot tegyenek az igazságügyi miniszter menesztését követően kialakult válsághelyzetre.A g4media.ro úgy tudja: amennyiben az USR PLUS ezen az ülésen nem sikerül kikényszerítsetávozását a miniszterelnöki székből, még ma este beváltják a fenyegetésüket, és benyújtják a bizalmatlansági indítványukat.A legnagyobb ellenzéki párt, a PSD elnöke arról beszélt csütörtök este, hogy a saját bizalmatlansági indítványukat nem nyújtják be mindaddig, amíg nem lesznek biztosak abban, hogy át is megy.szerint azonban a pártja hajlandó megszavazni az USR PLUS és az AUR közös bizalmatlansági indítványát.