Barna: ha nem megy át a bizalmatlansági indítvány, az USR PLUS kilép a kormányból

Dan Barna, az USR PLUS társelnöke bármit hajlandó megtenni Florin Cîțu miniszterelnök leváltásáért. Mint mondja, kész akár lemondani a hatalomról és ellenzékbe vonulni. Az USR PLUS társelnöke kijelentette: ha a Florin Citu elleni bizalmatlansági indítvány nem megy át, az USR PLUS miniszterei lemondanak.



"Ha a bizalmatlansági indítvány elbukik, és Florin Cîțu miniszterelnök bebizonyítja, hogy van parlamenti támogatása, az azt jelenti, hogy mi vagyunk azok, akik tévedünk, mi kilépünk a kormányból, és természetesen ő tovább kormányoz, mert van parlamenti támogatása.Ha az indítvány átmegy, és Florin Cîțu kabinetjét menesztik, az elnök új miniszterelnököt javasol, és a koalíció működhet, mert Románia számára az igazán fontos a következő évek kormányzása" - mondta Barna a Digi24-nek.