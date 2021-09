Breaking! Az USR PLUS és az AUR benyújtotta a közös bizalmatlansági indítványt a Cîțu-kormány ellen

Megegyezés nélkül ért véget a péntek esti koalíciós ülés, csaknem egyórányi tárgyalás után.



Az USR PLUS és az AUR ezt követően - ahogy megígérték - benyújtotta a közös bizalmatlansági indítványt a Cîțu-kormány ellen a szenátushoz, 122 aláírással.A Szociáldemokrata Párt elnöke,korábban úgy nyilatkozott, hogy ők is megszavazzák az indítványt.

A dokumentum szövege:

Romániát jelenleg egy olyan kormány vezeti, amely már nem rendelkezik politikai legitimitással, mivel nincs meg a parlamenti többsége. Avezette kormány legnagyobb hiányossága azonban az erkölcsi legitimitás hiánya. A kormányfő egy olyan személy, akinek a múltban komoly problémái voltak a törvénnyel, és jelenleg is visszaél vele, nem rendelkezik a minimális garanciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Romániában a végrehajtó hatalom élére álljon.Florin Cîțu az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy képtelen koalíciós kormányt vezetni, hogy képtelen kitörni a szűk pártlogikából. Úgy tűnik, hogy ez az ember és azok, akik támogatják őt, eltökéltek abban, hogy feláldozzák az általános érdekeket, az ország polgárainak jólétét, csak azért, hogy megnyerjék a pártjukon belüli versenyt.Ez elfogadhatatlan!Hölgyeim és uraim,Románia gazdaságilag és társadalmilag nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Hazánk rövid- és középtávú kockázatokkal és fenyegetésekkel néz szembe, amelyeken felül olyan kedvezőtlen hosszú távú fejlemények is vannak, amelyekre mi, mint társadalom, még nem találtuk meg a megfelelő választ. A közvetlen veszélyek közé tartozik a SARS-CoV-2 világjárvány okozta közegészségügyi válság, illetve az instabil gazdasági környezet, amely az energiától az építőanyagokig számos alapvető termék és szolgáltatás széles körű áremelkedése miatt jelentős rizikónak van kitéve. E közvetlen kihívások mellett hosszú ideje fennálló strukturális problémák is vannak: elöregedő népesség, csökkenő népesség, munkaerő-elvándorlás, rossz közszolgáltatások (például az egészségügy és az oktatás), és egy olyan államapparátus, amely nem a 21. század szintjén működik, hanem úgy tűnik, hogy klánok vagy politikai családok érdekei tartják fogva.Romániának óriási szüksége van az infrastruktúrába és a minőségi közszolgáltatásokba történő beruházásokra. Nem fogjuk megállítani a románok elvándorlását, és nem fogjuk meggyőzni őket arról, hogy saját országukban is jó jövőjük lehet, ha nem adunk nekik nyomós okokat arra, hogy itt maradjanak, akár városban, akár vidéken élnek.Ez a küldetése minden romániai kormánynak, bármilyen politikai színezetű is legyen: az ország minden lakosának jóléte. Nem csak az egyik párt polgármestereinek jólétét kell biztosítani, nem csak azoknak a jólétét, akik egy adott pártra szavaznak, nem csak azoknak a jólétét, akik bizonyos szűk érdekkörökhöz tartoznak.(g4media.ro, hírszerk.)