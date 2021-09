Kvórumhiány miatt elmaradt a két ház házbizottságának péntek éjszakára összehívott ülése

Kvórumhiány miatt felfüggesztették a szenátus és a képviselőház egyesített házbizottságának pénteken 23 órára összehívott online ülését, amelyen az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos menetrendet kellett volna megszabnia a testületnek.Az összevont házbizottság vélhetően szombaton 11 órától ül össze ismét.A Románia egyetlen esélye a túlélésre a Cîţu-kormány menesztése! című bizalmatlansági indítványt péntek este nyújtotta be az AUR és az USR PLUS, 122 törvényhozó aláírásával.A házszabályok szerint egy bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők és szenátorok legalább egynegyedének támogató aláírására van szükség, aztán a dokumentumot a házbizottság elé terjesztik, és az alsóház elnökének még a beterjesztés napján tájékoztatnia kell róla a kormányt.Az indítványt a beterjesztésétől számított legtöbb 5 napon belül fel kell olvasni a két ház együttes ülésén, majd 3 napon belül sort kell keríteni a vitára. Az együttes ülés időpontjáról és helyszínéről a képviselőház elnökének kell tájékoztatnia a kormányt, legalább 24 órával a kijelölt időpont előtt.