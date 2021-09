Dacian Cioloş: Nem fogunk támogatni egy kisebbségi PNL-kormányt

Az USR PLUS nem fog egy kisebbségi PNL-kormányt támogatni - jelentette be pénteken este Dacian Cioloş, a párt társelnöke, hozzátéve, hogy amennyiben a bizalmatlansági indítvány átmegy, az USR PLUS megpróbálja újjáépíteni a koalíciót.



'Ha átmegy az indítvány, a PNL-vel és az RMDSZ-szel közösen megpróbálunk új miniszterelnököt keresni, akivel újjáépíthetjük a koalíciót

' - nyilatkozta Cioloş a Digi 24 műsorában.Az USR PLUS társelnöke szerintállamfőnek is érdeke, hogy olyan embert kérjen fel kormányalakításra, akiről tudni lehet, hogy meg fogja valósítani a reformokat.Ha a Nemzeti Liberális Párt kisebbségi kormányt alakítval az élen, a kabinet nem fogja az USR PLUS támogatását élvezni. Az USR PLUS ugyanis nem hisz abban, hogy Cîţu, amennyiben 'szabad kezet kap', véghezviszi a reformokat - szögezte le Cioloş.'Készek vagyunk tárgyalni egy együttműködésről a PNL-vel és az RMDSZ-szel, mert az USR PLUS-nak nincs más lehetősége, mint hogy a PNL-vel és az RMDSZ-szel alakítson kormányt. Nyitottak vagyunk egy ilyen helyzetben, de olyan kormányfővel, akivel együtt tudunk dolgozni' - szögezte le a politikus.