Miután Ghinea közölte, hogy sínen van a PNRR , Cîțu jelezte, kész átvenni az európai projektek tárcáját

Ha Cristian Ghinea európai projektekért felelős miniszter lemond tisztségéről, Florin Cîţu miniszterelnök fogja átvenni ideiglenesen a tárca vezetését. Erről maga a kormányfő nyilatkozott szombaton Temesváron.



A miniszterelnöktől azt kérdezték az újságírók, mit fog tenni a kormány az elkövetkezőkben, tekintettel arra, hogy az USR PLUS és az AUR péntek este benyújtotta a kabinet megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt. "Kormányzunk, megyünk tovább" - válaszolt Cîţu.

Hozzátette, kedden elfogadja a kabinet a költségvetés-kiigazítást, amelyre sokan várnak, és amelyre azért is nagy szükség van, mert az egészségügyi minisztérium már két hónapja nem fizetett az oltóközpontok személyzetének.Az országos helyreállítási terv (PNRR) kapcsán rámutatott, ha Cristian Ghinea európai projektekért felelős miniszter lemond tisztségéről, amint azt az USR PLUS kilátásba helyezte,

ő maga fogja átvenni a tárca vezetését, és felgyorsítja a folyamatot, "hogy jövő hét végére legyen meg a jóváhagyás a PNRR-re"

. Egyébként maga Cristian Ghinea tárcavezető tájékoztatta a közvéleményt, hogy az általa koordinált munkacsoport elkészült azokkal kiegészítésekkel, amelyeket Brüsszel igényelt, és minden adott ahhoz, hogy a PNRR-t jóváhagyja az Európai Bizottság.

Florin Cîțu kormányfő "bevállalós" nyilatkozata gyakorlatilag a helyzet ismeretében született, azaz annak tudatában, hogy az Európai Projektekért Felelős Minisztériumban már elvégezték a munkát.



"Lehet, hogy nehéz elhinni, de az elmúlt hét volt a legfontosabb időszak a PNRR véglegesítése szempontjából. Nem tudom, ennek a politikai válságnak a részleteire fognak-e emlékezni egy-két év múlva, de a PNRR jelenti a kormány programját + a költségvetést a kormányprogramra + a következő 6 év befektetéseinek a költségvetését, úgy gondolom tehát, hogy sokkal több szó esik majd erről a következő években, mint a kormányválságról. Ezért döntöttem úgy, hogy a krízis közepette is be kell fejeznem a PNRR véglegesítését.

Az ütemterv a júniusban bejelentett maradt: a jóváhagyás szeptemberben történik az Európai Bizottságban, októberben a Tanácsban. A júniusi-júliusi tárgyalások eredményeit augusztus folyamán be kellett építeni a PNRR 15 komponensébe. Ez megtörtént augusztus 23-ig, azóta pedig a Bizottsággal együttműködve dolgozunk a jogi dokumentumokon"

- részletezte Facebook-bejegyzésében Cristian Ghinea. Az európai projektekért felelős miniszter részletekbe menően ismertette, hogy melyik munkatársa mivel foglalkozott, és bejegyzésében megköszönte a kollégák erőfeszítéseit, amelyet a PNRR véglegesítéséért tettek.Florin Cîțu Temes megyei kortesútján adott nyilatkozatából kimaradtak ezek a részletek, a kormányfő mindössze azt hangsúlyozta, átvállalja az európai projektek tárcáját is, hogy a kormányzásban ne legyenek fennakadások."Most nem lehet kormány nélkül hagyni az országot. Aki ezt teszi, felelőtlen és politikailag éretlen" - fogalmazott a miniszterelnök.