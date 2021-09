USR PLUS: jobb lett volna, ha Johannis elnök, mediátori szerepkörét komolyan véve, már szerdán közbelép

Klaus Johannis államelnöknek már szerdán hozzá kellett volna szólnia a politikai válsághelyzethez, és komolyan véve mediátori szerepkörét törekednie kellett volna, hogy megoldást találjanak a patthelyzetből való kilábalásra - vélte Ionuţ Moşteanu, az USR PLUS képviselőházi frakcióvezetője.



Szerinte egy másik jó alkalom lett volna erre csütörtökön, amikor az államfő kézhez kapta a Stelian Ion igazságügyi miniszter menesztésére vonatkozó miniszterelnöki kérelmet.'Ezt vissza kellett volna utasítania, és mediátori szerepkörét komolyan véve tanácskozásra kellett volna hívnia minket a Cotroceni-palotába, hogy segítsen nekünk megoldást találni a patthelyzetből való kilábalásra. Ezt kellett volna tennie, hogy a válságot megelőzze. Remélem, hogy mostantól részt vesz majd a munkában, gyorsabban reagál, és segít újjáépíteni ezt a jobboldali koalíciót. A koalíció nem múlhat egyetlen emberen, Florin Cîţun, aki már bebizonyította, hogy képtelen egy koalíciós kormányt vezetni' - nyilatkozta szombaton Moşteanu a Digi 24-nek.Hozzátette, az USR PLUS 'nem maradhatott tovább a koalícióban, hogy nézze, amintgúnyt űz a közpénzekből, arra használva az alapokat, hogy szavazatokat vásároljon magának a PNL kongresszusán'.'Azt hitték szerdán, hogy bármit megtehetnek velünk, nincs mit tennünk. De íme, vannak lehetőségeink. (...) Valóban, nem pont ez az ideális variáns' - érvelt a politikus.Ionuţ Moşteanu kifejtette, bármikor fennáll az a lehetőség is, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz, egyetlen kikötéssel: Florin Cîţunak át kell adnia a kormányfői tisztséget.'Florin Cîţu napjai a Victoria-palotában meg vannak számlálva. Ragaszkodik a kormányfői székhez, de jelenleg már nem élvezi a parlamenti többség támogatását. (...) Persze, ha nem egyezett meg időközben Ciolacu úrral (a PSD elnöke - szerk. megj.). Meglátjuk, mi lesz' - fűzte hozzá az USR PLUS képviselőházi frakcióvezetője.Az USR PLUS és az AUR között a napokban létrejött szövetség "sértő" a románokra nézve, akik a tavalyi parlamenti választáson leadott szavazatukkal eldöntötték, hogy milyen utat kell követnie az országnak - jelentette ki szombaton Klaus Johannis államelnök.Facebook-bejegyzésében Johannis azt írta, az USR PLUS-nak alaposan mérlegelnie kell a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) célkitűzéseivel való azonosulás következményeit, véget kell vetnie felelőtlen politikai magatartásának, tisztelnie kell választóit. Az elnök ugyanakkor felszólította a pártot, üljön ismét tárgyalóasztalhoz koalíciós partnereivel, és találják meg a megoldást a patthelyzetből való kimozdulásra.Az államfő szerint azáltal, hogy egy olyan párttal lép szövetségre, amely nem tiszteli a nyugati értékeket, az USR PLUS elárulja választóit, akik egy jobbközép koalícióba vetették reményüket."A romániai közösségek fejlesztése szükségszerű, az USR PLUS nem akadályozhatja ezt meg egy kicsinyes politikai játszma miatt" - írta még bejegyzésében Klaus Iohannis.A Románia egyetlen esélye a túlélésre a Cîţu-kormány menesztése! című bizalmatlansági indítványt péntek este nyújtotta be az AUR és az USR PLUS, 122 törvényhozó aláírásával.