Ioana Mihăilă: sajnálom, hogy a kormányfő bevonja az egészségügyet a politikai harcba

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szombaton tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, 'sajnálja', hogy a kormányfő 'bevonja az egészségügyet a politikai harcba'.



'Tisztázni akarok néhány dolgot, amit remélem, hogy soha többé nem fognak felhasználni kampány, vagy politikai harcokban. Sajnálom, hogy a miniszterelnök politikai csatározásokba keveri az egészségügyet, és felelősségtudatra szólítok fel, mert egészségügyi miniszterként nem szeretném, ha a politikát a betegek és általában a közérdek fölé helyeznénk.

Azért vagyok itt, hogy megmagyarázzam, amit Cîţu miniszterelnök úr ma és tegnap is mondott, hogy nem érti, hogy az oltóközpontokban dolgozó emberek hogyan nem kaptak fizetést két-három hónapja. A miniszterelnök most azt mondja nekünk, hogy nem érti, hogyan történhetett ez, holott április óta tudja, hogy az egészségügyi minisztériumnak kiutalt büdzsé nem elegendő' - jelentette ki a tárcavezető.

Hangsúlyozta, április 28-án írásban tájékoztatta a kormányfőt az egészségügyi minisztérium pénzügyi helyzetéről. A miniszterelnöki kabinetben iktatott dokumentumban figyelmeztetett, hogy nincs elég pénz a fizetésekre, az egészségügyi programokra, a kiemelten fontos intézkedések, mint például a kórházakban zajló intenzív terápiás ellátás finanszírozására, vagy az oltóközpontok személyzetének fizetésére.

A miniszter leszögezte: a dokumentumban részletesen beszámolt ennek okairól, rámutatva, hogy többek között 2021-ben az előző évhez képest nőtt a tárca büdzséjéből fizetett egészségügyi személyzet száma. Figyelmeztetett, hogy az országos egészségügyi programok finanszírozásához még legalább 630 millió lejre van szükség, hogy legalább a 2020-as szintet elérjék, amikor pedig még nem voltak költségek a COVID-19 elleni vakcinával, továbbá a kiemelten fontos intézkedésekre, többek között az intenzív terápiás ellátás és az égett-betegek kezelésének finanszírozására kiutalt 240 millió lejes összeg sem fedi a kiadásokat, tekintve, hogy 2020-hoz képest megközelítőleg 160 millió lejjel kevesebbet irányoztak elő erre a célra a költségvetésben.Mihăilă nyomatékosította, már akkor közölte a kormányfővel, hogy ki kell egészíteni az oltási kampányban részt vevő személyzet kifizetésére, illetve az oltóközpontok működtetésére kiutalt büdzsékeretet, és pontosan meg is határozta, hogy mennyivel. Az eredetileg kiutalt büdzsé mindössze májusig volt elegendő.'Április óta a miniszterelnök úrnak rendelkezésére állt a részletes tájékoztató az egészségügyi minisztérium egyes költségvetési fejezeteinek pénzszükségletét illetően" - mondta a miniszter, leszögezve, hogy június 8-án egy memorandumot is küldött a kormánynak, amelyben részletezte a költségeket, és figyelmeztetett, hogy az országos egészségügyi programok egy részének költségvetése "kimerült".

Mihăilă szerint Florin Cîţu kormányfő tehát 'tudta', hogy az egészségügyi minisztérium büdzséje elfogyott. A költségvetés-kiigazítás témájában tartott megbeszéléseken is minden alkalommal elismételte a miniszterelnöknek a korábban ismertetett helyzetet, de minden egyes alkalommal azt a választ kapta tőle, hogy 'ezt majd megoldják a büdzsé-kiigazításkor', számolt még be a miniszter.

Nyomatékosította ugyanakkor, hogy 'kizárólag Florin Cîţu kormányfő felelőtlenségének tulajdonítható, hogy "most pénzhiányról és fizetetlen személyzetről beszélnek". Rámutatott, június elejétől augusztus végéig kénytelen volt több ízben átcsoportosítani a különböző programokra, vagy időszakokra kiutalt pénzösszegeket, hogy biztosítani tudja 'a páciensek akut szükségleteinek' finanszírozásához szükséges alapokat: így például az újszülöttek védőoltásait, a kezeléseket a HIV-fertőzött és AIDS-es betegek számára. Elmondta, többek között a 3. és a 4. negyedévre kiutalt összegeket volt kénytelen áttenni az első és a második negyedévre, hogy egyes költségeket ki tudjon fizetni.'A pénzügyminisztériumhoz benyújtottam egy kormányhatározat-tervezetet arra vonatkozóan, hogy különítsenek el a kormány tartalékalapjából forrásokat a tetravalens vakcina kifizetésére. Ezt jóváhagyás nélkül küldték vissza az egészségügyi minisztériumnak' - említette még meg a tárcavezető.Ioana Mihăilă miniszter Florin Cîţu kormányfő szombaton, Temesváron tett kijelentéseire reagált, aki az arra vonatkozó kérdésre, hogy mit fog most tenni, hogy az USR PLUS benyújtotta ellene a bizalmatlansági indítványt, így válaszolt: 'Kormányzunk, megyünk előre, továbbra is van dolgunk. Kedden lesz a költségvetés-kiigazítás, amelyet nagyon sok román vár már. Látták, hogy késlekedések vannak, nem is tudom, hogy történt meg az, hogy az egészségügy minisztérium nem adott pénzt az oltásközpontoknak, az emberek már vagy két hónapja nem kaptak fizetséget munkájukért'.