Cîţu: Én nem értem, miért próbálják az emberek kimutatni hozzá nem értésüket

Az egészségügyi minisztériumnál 480 millió lej maradt elkülönítetlenül, amit az állami költségvetési törvény értelmében az oltási költségek fedezésére lehetett volna fordítani, jelentette ki szombaton Florin Cîţu kormányfő reagálva Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter korábbi állításaira.



"Én nem értem, miért próbálják meg az emberek az utolsó száz méteren kimutatni hozzá nem értésüket. A költségvetés-kiigazításnál (...) látszik, hogy 480 millió el nem költött, el nem különített lej van még a tárcánál. Ez a pénz ott volt az egészségügyi tárcánál, és ha valaki vette volna a fáradtságot, hogy elolvassa az év elején jóváhagyott költségvetési törvényt, látta volna, hogy az év során ezt az összeget bármilyen, az oltással kapcsolatos költség fedezésére fel lehetett volna használni" - jelentette ki a kormányfő.Cîţu érdekesnek nevezte azt, hogy "mindig akkor kerülnek elő a problémák, amikor a miniszterek készülnek távozni a tárcák éléről, és nem azelőtt"."Végül is, nem lehetek én minden egyes tárcának a minisztere. Azért vannak a miniszterek, hogy a költségvetés végrehajtásáért feleljenek" - fűzte hozzá.Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szombaton tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, "sajnálja", hogy a kormányfő "bevonja az egészségügyet a politikai harcba"."Sajnálom, hogy a miniszterelnök politikai csatározásokba keveri az egészségügyet, és felelősségtudatra szólítok fel, mert egészségügyi miniszterként nem szeretném, ha a politikát a betegek és általában a közérdek fölé helyeznénk. Azért vagyok itt, hogy megmagyarázzam, amit Cîţu miniszterelnök úr ma (szombat - szerk. megj.) és tegnap is mondott, hogy nem érti, hogy az oltóközpontokban dolgozó emberek hogyan nem kaptak fizetést két-három hónapja. A miniszterelnök most azt mondja nekünk, hogy nem érti, hogyan történhetett ez, holott április óta tudja, hogy az egészségügyi minisztériumnak kiutalt pénz nem elegendő' - jelentette ki a tárcavezető, aki szerint április 28-án írásban tájékoztatta a kormányfőt az egészségügyi minisztérium pénzügyi helyzetéről. A miniszterelnöki kabinetben iktatott dokumentumban figyelmeztetett, hogy nincs elég pénz a fizetésekre, az egészségügyi programokra, a kiemelten fontos intézkedések, mint például a kórházakban zajló intenzív terápiás ellátás finanszírozására, vagy az oltóközpontok személyzetének fizetésére.