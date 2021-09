Kötelező lehet a maszkviselés az utcán az iskolák közelében Bukarestben

A jövő héten dönthet a fővárosi vészhelyzeti bizottság arról, hogy kötelezővé tegyék a maszkviselést az iskolák közelében az utcán - erről beszélt a Alin Stoica, a főváros prefektusa a Digi 24 televíziónak.



A tervezet szerint az oktatási intézmények 50 méteres körzetében kellene maszkot viselni. A szigorítást azzal indokolta a prefektust, hogy növekvőben van az új esetek száma, a fertőzöttségi ráta a fővárosban már meghaladta 1 ezreléket, és az iskolakezdéssel nagyobb tömegek várhatók az oktatási intézmények környékén, a szülők csoportokban várakozhatnak az iskolák előtt, így az egészség megőrzése érdekében célszerű a védőmaszk viselése.A prefektus szerint megduplázzák a környéken szolgálatot teljesítő rendőrök számát is, hogy így felügyeljék a szabály betartását. "Bízunk ugyanakkor az emberek önkéntes beleegyezésében is, meg kell érteniük, hogy ez egy olyan intézkedés, amely a saját és gyerekeik egészségét védi. Látjuk, hogy ez az új törzs, nem csak az időseket érinti súlyosan, mint az eddigiek, hanem a fiatalokat és a gyerekeket is" - mondta.