Már a nemzetközi média is arról ír, hogy miért bukott meg a romániai és bulgáriai oltáskampány

Míg az Európai Unió (EU) országaiban általában a lakosság mintegy 70 százalékát beoltották a koronavírus ellen, addig Romániában és Bulgáriában még a harmadát sem éri el az átoltottság - írja az EFE spanyol hírügynökség, amely arra keresi a választ, mi vezetett oda, hogy ezekben az országokban nem sikerült a bukaresti és szófia kormányzat lakosság immunizálásra vonatkozó törekvése. Romániában a lakosság kb. 32 százalékát oltották be, míg Bulgáriában a lakosság 20 százaléka kapott oltást, és mindkettő messze elmarad az EU más országaitól. Az hírügynökség szerint ezt a következő tényezők befolyásolták:



* bizalmatlanság az orvostudománnyal szemben

A EFE által megkérdezett szakértők szerint mindkét országban általános az orvostudománnyal szembeni bizalmatlanság és szkepticizmus, amelyet a politikusok is ébren tartanak."Különösen a vidéken nehéz meggyőzni a romániaiakat orvosi kérdésekben, ahol a babonák és a hagyományos praktikák népszerűbbek, mint a modern orvoslás" - mondtaelemző.szociológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a bulgáriai és romániai társadalomban is erős a védőoltásellenes tendencia. Másrészt az ellenállás leküzdésére tett kormányzati stratégia is sok kívánnivalót hagyott maguk után.

*nem sikerült semlegesíti az oltásellenesek érveit

Az lap szerint mindkét országban hasonló érveket hoznak fel az emberek a vakcina ellen. "Sok szívrohamot okozott, nem akartam kockáztatni, hogy beadassam" - mondta egy bukaresti nyugdíjas a lapnak, amely Bulgáriából is hasonlót idézetet hoz. Ott egy édesapját elvesztő férfi nyilatkozta azt, hogy szerinte azért halt meg az apja, mert a vakcina trombózist okozott nála, csak az orvosok ezt nem hajlandók beismerni. Más meg azt mondta, nem hisz a járványban, mert nem hisz a vírus létezésében sem.

* túl átpolitizált volt a kampány

Duminică arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltáskampány fő kommunikátorai azok a politikusok voltak, akikben Romániában a lakosság a legkevésbé bízik. "Az oltásellenesek nem a politikai személyiségekre támaszkodtak az üzenetük terjesztésében, így megnyerték a kommunikációs csatát" - hangsúlyozza Schnecker.

* azok számára kampányoltak, akik amúgy is meg voltak már győzve

Az elemzők úgy vélik, hogy a hatóságok a már amúgy is meggyőzött középosztályra összpontosítottak a kampányban, ahelyett, hogy a szkeptikusok meggyőzésének a módját keresték volna. Az egyik leggyakrabban megfogalmazott üzenet az volt, hogy a beoltottaknak lehetőségük lesz korlátozások nélkül nyaralni vagy részt vehetnek a nyári fesztiválokon."A 83 éves anyámat egyáltalán nem érdekli az UNTOLD" - hozta fel példaként a szociológus is.

* az egyház szerepe

A szociológus ugyanakkor az ortodox egyházat is kritizálta a kérdésben megfogalmazott kétértelmű üzeneteiért.

Hangsúlyozta, hogy hasznos lett volna a tanárok, a háziorvosok és a plébánosok bevonása, mert az egyszerű emberek a hozzájuk közelálló értelmiségiekben bíztak volna leginkább. Schnecker szerint a kormány számára fontos lett volna a kampányba bevonni a legszegényebb rétegek körében népszerű személyiségeket.