Az USR-PLUS szerint Cîţu emberei győzködik a bizalmatlansági indítvány aláíróit, hogy vonják vissza azt

Ionuţ Moşteanu, az USR PLUS szóvivője azt mondta hétfői sajtótájékoztatóján, hogy Florin Cîţu csapatának tagjai telefonon keresték meg a bizalmatlansági indítvány aláíróit, és megpróbálták meggyőzni őket, hogy hagyjanak fel tervükkel. Közben George Simion, az AUR társelnöke is arról beszélt, hogy PNL-s politikusok hívogatták az AUR törvényhozóit, hogy vonják vissza aláírásukat a bizalmatlansági indítványról.



"A törvényhozókat felhívják, hogy vonják vissza aláírásukat. A Florin Cîţu csapatának tagjai hívják őket, hogy vonják vissza aláírásukat, és mindenféléket ígérnek nekik" - jelentette ki Moşteanu, aki az USR PLUS képviselőházi frakcióvezetője is egyben.A törvényhozó ugyanakkor azt állította, hogy a PSD többségi pártként megakadályozza a kisebbséget abban az alkotmányos jogában, hogy bizalmatlansági indítványt nyújthasson be."Csütörtökönúr úgy nyilatkozott, hogy a PSD 157 törvényhozója támogatni fogja az USR által benyújtott indítványt. Utána valami történt. Úgy tűnik, hogy péntektől kezdődően Marcel Ciolacu kapott egy parancsot, és a PSD-t Florin Cîţu utánfutójához kötötte, és három napja falaz neki a házbizottságban azzal, hogy nem biztosítja a kvórumot" - fogalmazott az USR PLUS alsóházi frakcióvezetője.A bizalmatlansági indítványt támogató aláírások valódiságának megkérdőjelezésével kapcsolatban Ionuţ Moşteanu kijelentette, az csak "porhintés".Kifejtette, az aláírás hitelességét csak az aláíró vitathatja, és emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben, a világjárvány miatt többször elfogadták a törvényhozók beszkennelt aláírását különböző jogalkotási kezdeményezések esetén.Közben az AUR társelnöke, George Simion úgy nyilatkozott hétfőn, hogy a bizalmatlansági indítványhoz távaláírással csatlakozó AUR-os törvényhozók hétfőn a parlamentbe vitték az eredeti dokumentumot az eredeti aláírásokkal együtt, hogy ne lehessen eljárásbeli hibákra hivatkozni.Simion cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint az AUR 7 törvényhozóját sikerült volna rábírni, hogy vonja vissza támogatását a bizalmatlansági indítványtól. "Itt van önök előtt az AUR összes törvényhozója. Mi nem vagyunk megvásárolhatók, és amikor elkezdünk valamit, azt véghez is visszük. Mivel senki nem merte kezdeményezni a Cîţu-kormány megbuktatását, megtettük mi, és íme, a Cîţu-kormány meg fog bukni. Minden törvényhozó eljött, azok is, akik a távolban írták alá és beszkennelve küldték el az aláírásukat, eljöttek az eredeti papírral, hogy Gorghiu asszony ne hivatkozhasson eljárásbeli hibákra" - mondta az AUR társelnöke.Arról is beszélt, hogy a PNL törvényhozói telefonon próbálták meggyőzni az AUR törvényhozóit, hogy vonják vissza aláírásukat a bizalmatlansági indítványról.felhívtat, ésfelhívtat", részletezte George Simion.Daniel Gheorghe Rusu ehhez azt fűzte hozzá, hogy a liberális párti Florin Roman nem ajánlott neki semmit az aláírás visszavonásáért cserébe, csak arra kérte, hogy fontolja meg még egyszer döntését, mert "az indítvány úgysem fog célba érni".címoldali fotó: lpolop/PxHere