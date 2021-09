Van oltóközpont, ahol rendőrt kellett állítani a „lefolyóba oltakozók” miatt

A belügyminisztérium legutóbbi hivatalosa adatai szerint Romániában jelenleg 200 büntetőügyi eljárás indult 400 személlyel szemben, amiért azok úgy kaptak oltási bizonyítványt, hogy közben a vakcinát nem kapták be, tehát nem alakulhatott ki náluk a védettség. A Dâmbovița megyei Aninoasa községben jegyezték fel az első esetet, amikor egy háziorvost kaptak el úgynevezett lefolyóba oltakozás miatt (eredeti román kifejezéssel: vaccinarea la chiuvetă). A gyanú szerint 10 focista számára állított ki fiktív oltási bizonyítványt, míg az oltóanyagot a lefolyóba öntötte.



Az RFI ennek kapcsán kereste meg a Családorvosok Országos Szövetségének alelnökét,ot, aki egyben a Suceava megyei Dolhasca város oltóközpontjának a koordinátora is. Egészen elképesztő történeteket osztott meg a szakember, akinek az elmondása szerint csak az ő oltóközpontjában mintegy 100-an kérték, hogy úgy állítsák ki számukra az igazolást, hogy az oltóanyagot inkább nem szerették volna bekapni. Elmondása szerint mindössze kettőt sikerült meggyőznie arról, hogy érdemes beadatniuk az oltást, a többi úgy ment el, ahogyan jött."Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt, akik gyereket akartak, de megijedtek attól az előítélettől, hogy a vakcina >>sterilizálja<< a nőket, és ők pedig >>steril gyerekeket<< szülnek. De apránként meggyőztem őket, és beleegyeztek abba, hogy egyetlen adagban megkaphatják a vakcinát" - idézte fel az esetet. Egy másik esetben "vastagabban öltözött" személy jelent meg a központban, és azt szerette volna, ha a "kabátjába adja a szert". Egy vállalkozóval történt incidenst is felhozott, aki a külföldön dolgozó munkavállalóinak szeretett volna igazolást szerezni. Egy listával érkezett a központba. "El sem tudom képzelni, hogy honnan veszik a bátorságot, hogy odajöjjenek és megkérdezzék" - mondta."Engem az zavart a leginkább, amikor egy egészségügyben dolgozó kért meg erre. Ez volt a legfelháborítóbb. A többiek a Facebookon keringő információk vagy a Google doktor alapján tájékozódtak, de engem leginkább az egészségügyi személyzet háborított fel" - magyarázta, és azt is hozzátette, hogy egy ápolóról volt szó. Elmondása szerint a Suceava megyei kollégáitól számtalan esetről tud, amikor az emberek azzal fordultak hozzájuk, hogy ők csak igazolást kérnek, a vakcina mehet inkább a lefolyóba. Elmondása szerint előfordult, hogy az emberek agresszívé váltak, amikor visszautasították a kérésüket. Az egyik legnagyobb oltóközpontot, ami egy bevásárlóközpontban volt, két hétig kellett őrizze a rendőrség."A még működő központokban kértem egy rendőrt, hogy álljon az ajtó előtt. Oda nem illő események történtek. Megfenyegették az orvosokat és nővéreket. Az volt az illető utolsó mondata, hogy" - magyarázta, aki szerint ugyanakkor, ha a rendőr már be volt oltva, akkor a vitás esetekben egészséges volt a hozzáállása. Ha oltatlan, akkor ő is inkább a falakat nézi...Elmondása szerint a külföldről látogatóba hazaérkező romániakkal volt a legtöbb probléma, akik agresszívé is váltak. Ekkor nőtt meg nagyon az igény arra, hogy vakcina beadása nélkül állítsanak ki számukra igazolást. "Szeretném hinni, hogy ez nem egy jelenség, hanem egyedi esetek" - mondta, és arról is beszélt, hogyha már valaki megkapta az igazolását anélkül, hogy beoltották volna, már nagyon nehéz fényt deríteni a csalásra. Akkor derülhet ki, ha egy személy megbetegszik és járványügyi vizsgálatot folyamán a személy beismerő vallomást tesz. Ha csak panaszok alapján vizsgálódik a rendőrség, és valaki már átesett a betegségen, akkor nagyon nehéz megállapítani a csalást, mert csak nagyon drága vizsgálatokkal lehetne kideríteni. Szerinte esetenként még elvégezhetik ezt, de a jelenség megállapítására kevésbé alkalmas. Ha valaki nem volt korábban beteg, akkor természetesen könnyebb kideríteni a csalást egy teszttel.