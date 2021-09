Bréking: Döntött az USR PLUS, a miniszterei elhagyják a kormányt

Miután hétfőn határozatképtelenség miatt ismét elmaradt a bizalmatlansági indítvány menetrendjének meghatározása, az USR-PLUS vezetői országos elnökségi ülést hívták össze, hogy eldöntsék: a párt miniszterei lemondjanak-e, ezzel párhuzamosan pedig az USR-PLUS elhagyja-e a kormányzást.



Az ülést követő hétfő esti sajtótájékoztatónék bejelentették, hogy ő és az USR-PLUS többi minisztere kedd reggel benyújtja lemondását avezette kormányból."Florin Cîţu teljesen tudatosan robbantotta fel ezt a koalíciót" - fogalmazott Barna. Hozzátette: látva, hogy mi történt hétfőn a parlamentben, úgy döntött, nem folytatódhat tovább a kormányzás egy olyan miniszterelnökkel, aki az ország erőforrásait "saját politikai önérdekére pazarolja". A miniszterelnök-helyettes szerint az USR PLUS képviselőit felháborította, hogy a képviselőház és a szenátus összevont házbizottságának ülésén megkérdőjelezték a bizalmatlansági indítványon levő aláírásaik hitelességét. Hétfőn ezzel a PNL és a PSD megakadályozta, hogy az USR-PLUS és az AUR benyújtsa a bizalmatlansági indítványt.Az USR-PLUS miniszterek lemondása viszont még nem jelenti automatikusan a Cîtu-kabinet bukását. A kormányzásnak inkább a parlamentbe benyújtott bizalmatlansági szavazás vethet véget, amelynek kimenetele egyelőre kérdéses.Dan Barna azt is elmondta, hogy kedden Cotrocenibe utazik, ahol találkozikelnökkel, azzal a felhatalmazással, hogy Florin Cîțu miniszterelnök leváltását és a PNL – USR PLUS – UDMR koalíció folytatását követelje.

Cîţu szerint akkor is megtartják a keddi kormányülést, ha az USR PLUS miniszterei lemondanak

Florin Cîţu részt vett hétfő este egy bukaresti eseményen, amelyen többek között megkérdezték tőle az újságírók, hogy akkor is sor kerül-e a keddi kormányülésre - amelynek napirendjén a költségvetés-kiigazítás elfogadása is szerepel -, ha a koalíciós partner USR PLUS miniszterei lemondanak tisztségükről. "Természetesen" - válaszolt a kormányfő.A kormány honlapján felntüntetett program értelmében kedden 14 órától ülésezik a kabinet.



Korábban történt:

szerint bárpénteken bejelentette: minisztereik még "a hét elején" benyújtják lemondásukat, és a miniszterelnök-helyettes azóta személyes tárgyaival együtt elhagyta a Victoria palotát, közel sem egyértelmű a döntés. Állítólag az USR-PLUS-os miniszterek közül sem mindenki támogatja az ötletet.A G4media forrásai ellenben az USR-PLUS miniszterek lemondásának bejelentéséről szóltak, demonstrálva tiltakozásukatminiszterelnök közelmúltban tett döntéseivel és további kormányzásával szemben. A miniszterelnök ugyanis az USR PLUS egészségügyi minisztere utánigazságügyi minisztert is leváltotta.A Szabad Európa Rádió szintén arról számolt be, hogy a szaktárca vezetőknek szándékukban áll lemondani.