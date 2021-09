Elismerik a rekordot: Novák Eduárd az első, aki miniszterként paralimpia érmet nyert

Elismerte a Világrekord Akadémia (World Record Academy) Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszter tokiói játékokon elért teljesítményét, hogy ő az első tisztségben levő sportminiszter, aki paralimpiai érmet nyert - az erről szóló cikket maga Novák osztotta meg a Facebook oldalán.



"Örülök, hogy a paralimpián való részvételemmel egy másik, a személyes célomhoz hasonlóan fontos célt is elértem, egy olyan célt, amely az országos sportstratégiában is megfogalmaztunk: hogy hírnevet szerezzek Romániának és ezt a sport és parasport fejlesztésére tudjuk fordítani. Ahhoz, hogy az országos sportstratégia sikeres legyen, hogy hatása nemzetközi szinten is érezhető legyen, ehhez mindenképp szükségünk van a hírnévre is" - fogalmazott a miniszter a bejegyzésben. Világrekord Akadémia felidézi , Novák Románia ifjúsági és sportminisztereként augusztus 27-én ezüstéremet nyert a C4-es sérültségi kategória 4000 méteres üldözéses versenyében az Izu Velodromban. A cikkben kitérnek arra is, hogy Nováknak nem ez a legfényesebb érme az paralimpiákról, 2012-ben ugyanebben a versenyszámban aranyérmes volt Londonban, majd röviden felidézik egész sportolói pályafutását ( ezt mi is megtettük még a paralimpia előtt ), illetve azt is megjegyzik, hogy Novák érmét a vasárnap elhunyt , négyszeres olimpiai bajnok Ivan Patzaichin emlékére ajánlotta.