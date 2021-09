Kedd reggel lemondtak az USR-PLUS miniszterei - jelentette be Dan Barna, a párt társelnöke.



"Ma reggel megtettük, amit korábban bejelentettünk. Iktattam és benyújtottam a lemondásomat a miniszterelnök kabinetjében, az USR-PLUS-os miniszterekkel együtt. Megyünk tovább" - írta Dan Barna a Facebookon utalva a hétfő esti bejelentésükre Az USR PLUS társelnöke a párt vezetőtestületének ülése után azt nyilatkozta, hogy"teljesen tudatosan robbantotta fel ezt a koalíciót". Mint elmondta, kollégáival egyetértenek abban, hogy Florin Cîţu többé nem maradhat a miniszterelnöki székben. A döntést az USR PLUS országos bürója is támogatja.A miniszterelnök-helyettes szerint az USR PLUS képviselőit felháborította, hogy a képviselőház és a szenátus összevont házbizottságának ülésén megkérdőjelezték a bizalmatlansági indítványon levő aláírásaik hitelességét. Erre nem volt példa az utóbbi 30 évben, sőt, valószínűleg egyetlen, magát demokratikusnak valló országban sem volt soha példa, és ez visszaveti Romániát a 'pszeudodemokrácia bugyraiba' - vélekedett.'Látva, hogy mi történt ma a házbizottságok együttes ülésén, úgy döntöttünk, hogy nem folytathatjuk egy olyan kormányfővel, aki a koalíció együttműködési megállapodására fittyet hányva kormányoz' - mondta Dan Barna.

'Be kell vetnünk a B-tervet, a bizalmatlansági indítvány volt ugyanis az A-terv'

- fogalmazott hétfőn Barna.Az USR PLUS vezetője elmondta, hogy a miniszterek lemondásával a kormánynak a parlament elé kell járulnia egy új beiktatásért. Megerősítette korábbi kijelentését, miszerint az USR PLUS szeretne a kormány tagja maradni, de azzal a feltétellel, hogy Florin Cîţut másvalaki váltja fel a kormányfői székben., a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke azt mondta hétfő este a Realitatea Plus műsorában, hogy ha Florin Cîţut elmozdítják a miniszterelnöki székből, akkor lehetséges, hogy az USR PLUS ismét hajlandó lesz tárgyalni a kormányalakításról. Az egyetlen elfogadható koalíció ugyanis Orban szerint a PNL-ből, USR PLUS-ból, RMDSZ-ből és nemzeti kisebbségekből állhat.Ludovic Orban szerint a politikai válságot tovább mélyíti az USR PLUS arra vonatkozó döntése, hogy miniszterei beadják lemondásukat.'Az USR PLUS döntése azt bizonyítja, hogy az USR PLUS elmegy a végsőkig, és egyértelmű, hogy nincs mód a PNL - USR PLUS - RMDSZ - kisebbségek alkotta kormányra, ha Florin Cîţu a miniszterelnök. Az USR PLUS inkább ellenzékbe vonul, mintsem hogy továbbra is támogassa Florin Cîţut miniszterelnöki tisztségében. (...) Egy működő koalícióhoz arra van szükség, hogy a partnerek kölcsönösen tiszteljék egymást' - mondta Ludovic Orban, aki szerint Florin Cîţu olyan döntéseket hozott, amelyek 'a levegőbe röpítették a koalíciót'.A PNL elnöke kifejtette, az egyetlen elfogadható koalíciónak azt tartja, amely megalakult a december 6-i választásokat követően, vagyis a PNL, USR PLUS és RMDSZ alkotta koalíciót, a többi nemzeti kisebbség támogatásával. Az USR PLUS nélkül a PNL nem tud olyan kormányzati struktúrát létrehozni, amelyet parlamenti többség támogat, csak abban az esetben, ha megállapodásra jutna a PSD-vel vagy az AUR-ral, márpedig ez a két megoldás elfogadhatatlan mind a PNL-nek, mind a PNL választópolgárainak szemében - szögezte le Orban.

A PNL elnöke szerint amennyiben leváltják Florin Cîţut a kormányfői tisztségből, az USR PLUS hajlandó lesz ismét tárgyalóasztalhoz ülni.

'Ha valaki a PNL-ből a PSD-vel akar többséget alkotni, felszólítom, hogy most mondja ezt ki nyilvánosan. Ha viszont nem akar a PSD-vel többséget alkotni, akkor vissza kell térnie ahhoz a koalícióhoz, amelyet felépítettünk, mert ez az egyetlen járható út' - mondta Ludovic Orban.

FRISSÍTÉS

: A kormány és a minisztériumok működését szabályozó törvény értelmében a kormány valamely tagjának lemondását nyilvánosan be kell jelenteni, írásban a miniszterelnök tudomására kell hozni, és a benyújtás tudomásulvételének pillanatától vagy maximum 15 napon belül visszavonhatatlanná válik. Ha a miniszteri szék a tárcavezető lemondása révén szabadult fel, az államfő a miniszterelnök javaslatára tudomásul veszi azt és megüresedettnek nyilvánítja a tisztséget. A jogszabály értelmében legtöbb 45 napig irányíthatja a minisztériumot ügyvivő miniszter a kormány hivatalban maradt tagjai közül, azt követően a kormányfőnek teljes jogú minisztereket kell jelölnie. Amennyiben a kormányátalakítás azzal jár, hogy megváltozik a kormány politikai összetétele, az államfő csak a parlament jóváhagyásával nevezhet ki új minisztert az illető szaktárca éléreAz USR-PLUS arra számít, mivel megváltozott a kormány összetétele, lévén most már csak a PNL és az RMDSZ van kormányon, az államfő csak a parlament jóváhagyásával nevezhet ki új minisztereket. Az USR-PLUS nélkül viszont nincs meg a többség ezek elfogadásához elfogadásához. Az USR-PLUS tehát elvileg nemcsak a bizalmatlansági indítvánnyal, hanem a kormányból történő kivonulással is bebizonyíthatja, hogy Florin Cîţu kormánya nem élvezi már a parlamenti többség támogatását.Az USR–PLUS-nak egy kormányfő-helyettese és hat minisztere volt a tavaly decemberben alakult kormányban. Az övék volt az egészségügyi, a közlekedési és szállításügyi, a kutatási, a gazdasági, az igazságügyi és az EU-s alapokért felelős tárca. Az igazságügyi tárcát vezetőt már a múlt héten felmentette a miniszterelnök, lényegében ez volt a koalíciós válság kirobbantója, helyét idegilenesen Lucian Bode belügyminiszter vette át. A sajtóértesülések szerint tól a közlekedési minisztériumotpénzügyminiszter veszi át,tól a kutatási minisztériumottanügyminiszter "örökli meg",tól a gazdasági tárcátenergiaügy miniszter kapja,európai alapokért felelős miniszter feladatait a miniszterelnök vállalta. A sajtó szerint az RMDSZ-nek is jut egy ideiglenes miniszteri poszt,fejlesztési miniszteré lehet az egészségügyi tárca, amelyet eddig Ioana Mihăilă irányított. Cseke 2009-2011 között már volt egészségügyi miniszter.