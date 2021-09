Ludovic Orban arra készül, hogy a házbizottsági határozat nélkül is elküldi a bizalmatlansági indítványt a kormánynak

Ludovic Orban, a képviselőház PNL-s elnöke kedden a parlament összevont házbizottsági ülése után azt nyilatkozta, hogy elküldi a kormánynak az USR-PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítványt, és megpróbálja meghatározni annak menetrendjét.



"A képviselőház elnökeként kötelességem tiszteletben tartani az alkotmányt és az ország törvényeit. A bizalmatlansági indítvány napirendjének kidolgozása kötelező, különben sérül a jogállamiság alkotmányos elve. Ma közlöm a bizalmatlansági indítványt a kormánnyal" - mondta Orbán, miután a PNL, a PSD és az RMDSZ ismét bojkottálta az ülést, és az negyedszer is határozatképtelen volt. Az 26 tag közül mindössze 9 jelent meg az ülésen. Orban azt is bejelentette, hogy kedd reggel megkapta az indítványon szereplő valamennyi aláírás eredetijét.A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke leszögezte, ismertette az egyesített házbizottság tagjaival azt a 2010-es alkotmánybírósági döntést, amely a kormány és a parlament között kialakult alkotmányos természetű jogi konfliktussal kapcsolatos, és amely többek között kimondja, hogy egy már benyújtott bizalmatlansági indítvány felolvasásának és megvitatásának megtagadása szembemegy az alkotmány előírásaival, ezáltal ugyanis voltaképpen megvonnák a lehetőséget az ellenzéktől a kormányzati döntések ellenőrzésére.A házelnök rámutatott, miután elküldi a dokumentumot a kormánynak, ismét összehívja az összevont házbizottságot a parlamenti menetrend kijelölése érdekében.Kedd délelőtt negyedszer hívták össze a szenátus és képviselőház egyesített házbizottságát, hogy határozzon az USR-PLUS és AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti ütemtervéről. Korábban már háromszor volt határozatképtelen (péntek este, szombaton és hétfőn) a házbizottság, mert a PNL, az RMDSZ és a PSD is bojkottálta az ülést.A képviselőház és a szenátus közös házszabálya értelmében a bizalmatlansági indítványt a törvényhozók legalább egynegyedének kell kezdeményeznie. Az indítványt bemutatják a házbizottságoknak, majd a benyújtás napján a képviselőház elnöke ismerteti azt a kormánnyal. Az indítványt a beterjesztésétől számított legtöbb 5 napon belül fel kell olvasni a két ház együttes ülésén, majd 3 napon belül sort kell keríteni a vitára. Az együttes ülés időpontjáról és helyszínéről a képviselőház elnökének kell tájékoztatnia a kormányt, legalább 24 órával a kijelölt időpont előtt. Sajtóértesülések szerint a PNL azt fontolgatja, hogy megtámadja az alkotmánybíróságon a bizalmatlansági indítvány menetrendjéről szóló értesítést, ha a Ludovic Orban elküldi azt szerdán a kormánynak. Szerintük erről csak a szenátus és képviselőház közös házbizottsága dönthet, a képviselőház elnökének nincs ilyen jogköre, ezért az állami intézmények között kialakult konfliktus miatt az alkotmánybírósághoz fordulnak.