31 százalékos az átoltottság Romániában

A 12 éven felüli lakosság mintegy 31 százaléka kapta meg eddig a koronavírus elleni oltást Romániában - közölte kedden az oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetője.



szerint Bukarestben az átoltottság megközelítette az 50 százalékot (49,4 százalék), Kolozs megyében csaknem 46, Szeben megyében 39, Konstanca megyében 36,5, Temes megyében 36,3, Brassó megyében 36,3 százalékos.Két megyében - Giurgiu és Suceava - az erre jogosultak kevesebb mint 20 százaléka vette fel az oltást, a többi megyében mind 20 százalék felett van az átoltottság.Szeptember 6-áig 5,28 millió személyt oltottak be a koronavírus elleni vakcina legalább egy dózisával, 5,17 millióan a teljes adagot megkapták - mondta még Valeriu Gheorghiţă.A falvakban 2,59 millió adag vakcinát adtak be, 1,14 millió vidéki ember kapta meg az oltás teljes adagját. Az ország 2862 községéből 2788-ba jutottak el oltócsapatok A város beoltja a falut program keretében.A családorvosi rendelőkben szeptember 6-áig 379.842 személyt immunizáltak, 54%-át községekben és falvakban. Az oltásparancsnok azt is elmondta, hogy jelenleg 579 oltási központ aktív az országban, ezekben összesen 835 oltópont működik.