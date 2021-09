Két hónapon át tartó oltási kampányt tartanak az oktatásban

Két hónapon át tartó koronavírus elleni oltási kampányt szerveznek a közoktatásban és az egyetemeken, az iskolákban szeptember 13-ától november 15-éig, a felsőfokú tanintézetekben október 1-jétől december 1-jéig - jelentette be kedden az országos oltási kampány koordinátora.



Valeriu Gheorghiţă közölte, az iskolákban és egyetemeken a diákok, ezek családtagjai, a tanszemélyzet és az iskolai kisegítőszemélyzet tagjai kaphatják meg a koronavírus elleni oltást. A folyamattal kapcsolatos metodológiát és utasításokat a nap folyamán kiküldik az egészségügyi minisztériumnak, a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak és az oktatási tárcának is - tette hozzá az oltásparancsnok.A közoktatásban szeptember 13-án kezdődik a speciális oltási kampány és november 15-éig tart, az egyetemeken október 1-jétől december 1-jéig lehet majd igényelni a vakcinát. A felsőoktatási intézetekben a megjelölt időpontnál korábban is kialakíthatják az oltópontokat - magyarázta Gheorghiţă.Az iskolákban három módon lehet megszervezni az oltást: mobil oltócsapatokkal, a tanintézetek saját rendelőiben vagy az iskolák közelében levő oltóközpontoknál. Az egyetemisták számára az egyetemi campus területén vagy más erre megfelelő helyiségben alakítanak ki oltóközpontokat - magyarázta a szakember.Az oltási programot az igénylések függvényében szabják meg. Azokban a tanintézetekben, amelyekben saját oltóközpontot alakítanak ki, előzetes bejelentkezés nélkül is fel lehet venni az oltást, ha pedig a tanintézet közelében levő oltóközpontnál zajlik az oltás, az oltási platformon való előzetes regisztrációval vagy e nélkül is fogadják a jelentkezőket.A kiskorúakat minden esetben el kell kísérnie egy felnőtt hozzátartozónak, ugyanakkor egy beleegyező nyilatkozatot is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kiskorú megkaphassa a vakcinát - mondta még Valeriu Gheorghiţă.