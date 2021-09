Dan Barna tárgyalt az államfővel, de semmilyen megoldás nem született

Dan Barna szerint "jobbára formális' volt a kedd délutáni találkozója Klaus Johannis államfővel.



"Nem került terítékre semmilyen megoldás, nem elemeztük a lehetséges forgatókönyveket" - számolt be az elnöki hivatalban tartott tárgyalásairól az USR PLUS társelnöke.Dan Barna és Klaus Johannis találkozója fél órát tartott Cotroceni-palotában, a Digi24 beszámolója szerint a volt miniszterelnök-helyettes csalódottan annyival összegzett, hogy "jóindulatú" volt a tárgyalás.A múlt hét óta tartó kormányválság legújabb fejleménye, hogy kedden reggel Dan Barna és az USR PLUS miniszterei benyújtották a lemondásukat.