A miniszterelnök elküldte az USR-PLUS-os miniszterek lemondását az államfőnek

Florin Cîţu miniszterelnök szerda reggel bejelentette, hogy elküldte az USR-PLUS-os miniszterek lemondását az államfőnek. A miniszterek lemondása azután válik érvényesé, hogy Klaus Johannis aláírja a felmentésükre vonatkozó rendeletet, amelyet ezután közzétesznek a Hivatalos Közlönyben. Ugyanakkor Florin Cîţu kormányfő elküldte a Cotroceni-palotába az USR-PLUS lemondott tárcavezetőinek helyére ügyvivő miniszternek javasolt kormánytagok listáját is.



Tegnapi találkozójukon Johannis azt mondta Dan Barnának, hogy amikor megérkezik a lemondásuk, akkor el fogja fogadni. A találkozó után Dan Barna elmondta, hogy miért nem mondtak le a prefektusaik és az államtitkáraik. Mivel az államtitkárokat és a prefektusokat nem a parlament szavazza meg, a miniszterelnök joga a kabinetjének a felépítése. „A miniszterek azok, akiket a Parlament megszavazott, akik a kabinet politikai struktúráját alkotják" - mondta Barna.A jogszabály értelmében legtöbb 45 napig irányíthatja a minisztériumot ügyvivő miniszter a kormány hivatalban maradt tagjai közül, azt követően a kormányfőnek teljes jogú minisztereket kell jelölnie. Amennyiben a kormányátalakítás azzal jár, hogy megváltozik a kormány politikai összetétele, az államfő csak a parlament jóváhagyásával nevezhet ki új minisztert az illető szaktárca élére.Az USR-PLUS arra számít, mivel megváltozott a kormány összetétele, lévén most már csak a PNL és az RMDSZ van kormányon, az államfő csak a parlament jóváhagyásával nevezhet ki új minisztereket. Az USR-PLUS nélkül viszont nincs meg a többség ezek elfogadásához. Az USR-PLUS tehát elvileg nemcsak a bizalmatlansági indítvánnyal, hanem a kormányból történő kivonulással is bebizonyíthatja, hogy Cîţu kormánya nem élvezi már a parlamenti többség támogatását.Az USR–PLUS-nak egy kormányfő-helyettese és hat minisztere volt a tavaly decemberben alakult kormányban. Az övék volt az egészségügyi, a közlekedési és szállításügyi, a kutatási, a gazdasági, az igazságügyi és az EU-s alapokért felelős tárca. Az igazságügyi tárcát vezetőt már a múlt héten felmentette a miniszterelnök, lényegében ez volt a koalíciós válság kirobbantója, helyét idegilenesenbelügyminiszter vette át.Sajtóértesülések szerint atól a közlekedési minisztériumot Dan Vîlceanu pénzügyminiszter veszi át,tól a kutatási minisztériumottanügyminiszter "örökli meg",tól a gazdasági tárcátenergiaügy miniszter kapja,európai alapokért felelős miniszter feladatait a miniszterelnök vállalta. A sajtó szerint az RMDSZ-nek is jut egy ideiglenes miniszteri poszt,fejlesztési miniszteré lehet az egészségügyi tárca, amelyet eddigirányított. Cseke 2009-2011 között már volt egészségügyi miniszter.