Kelemen Hunor azt reméli, hogy jobb belátásra térnek az USR-PLUS-os kollégái

Kelemen Hunor szerint az PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ alkotta koalíciónak nincs alternatívája, és azt reméli, hogy belátásra térnek az USR-PLUS-os kollégái. Az RMDSZ elnöke erről a 10 perc Bukarest nevű, a törvényhozási munkáról tájékoztató videójában beszélt.



"Az USR-PLUS összefogott az AUR-ral, és az általuk benyújtott bizalmatlansági indítvány várja a szavazást. Közbe a miniszterek ma (kedden - szerk.) beadták a lemondásukat. Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy ennek a koalíciónak nincsen alternatívája, és tovább kell mennie. A továbblepést nehezíti, hogy mindkét pártnak, mind a PNL-nek, mind az USR-PLUS-nak tisztújító kongresszusa lesz. Meg kell várnunk a tisztújítást szeptember 25-én, illetve október 2-án, hogy tovább lehessen lépni. Azt remélem, hogy a tisztújítás után jobb belátásra térnek az USR-s kollégák, mert az az ország és a koalíciós pártok érdeke, hogy egy tiszta, világos többség legyen a parlamentben, amely segíteni tudja a kormányzást" - mondta Kelemen, aki ugyanakkor az USR-PLUS és az AUR által bizalmatlansági indítványról is kifejtette a véleményét."Nem nagyon fordult elő olyan Romániában, hogy egy magát progresszívnek, liberálisnak mondó párt összefogjon egy neolégionárius, szélsőjobboldali, idegen- és magyargyűlölő párttal. Most már ez is megtörtént. Ezzel óriási károkat okoz a társadalomnak, de még mindig van innen visszaút, és bízom abban, hogy a következő hetek jobb belátásra fogják bírni a kollégákat" - tette hozzá.