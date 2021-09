Csütörtökre összehívták a parlamentet, hogy ismertessék a bizalmatlansági indítvány szövegét

Csütörtökön 16 órára hívták össze a szenátus és a képviselőház együttes plénumát a Románia egyetlen esélye a túlélésre a Cîţu-kormány menesztése! címet viselő bizalmatlansági indítvány felolvasására.



A plénumot a két házelnök,éshívta össze, a parlament két háza közös tevékenységeinek szabályzatára hivatkozva.A pélnumot összehívó határozat szerint a bizalmatlansági indítványt szeptember 3-án iktatták a házelnökök kabinetjében, majd ugyanaznapra, illetve 4-ére, 6-ára és 7-ére is összehívták az összevont házbizottságot az indítvánnyal kapcsolatos parlamenti eljárás menetrendjének kijelölésére, a testület azonban létszámhiány miatt minden alkalommal határozatképtelennek bizonyult. Ez után nyilatkozta azt Ludovic Orban kedden, 7-én, hogy ennek ellenére is elküldi a kormánynak az USR-PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítványt, és kioldozzák annak napirendjét, mert ez az alkotmányban meghatározott kötelességük.A határozatban a házelnökök több olyan korábbi alkotmánybírósági döntésre is hivatkoznak, amelyek lehetővé teszik a plénum összehívását.A képviselőház és a szenátus közös házszabálya értelmében a bizalmatlansági indítványt a beterjesztésétől számított legtöbb 5 napon belül fel kell olvasni a két ház együttes ülésén, majd 3 napon belül sort kell keríteni a vitára. Az együttes ülés időpontjáról és helyszínéről a képviselőház elnökének kell tájékoztatnia a kormányt, legalább 24 órával a kijelölt időpont előtt. korábbi sajtóhíreknek megfelelően ugyanakkor szerda délelőtt Florin Cîţu azt is bejelentette, hogy

az alkotmánybírósághoz fordul a kormány a bizalmatlansági indítvány miatt.

Úgy vélik, alkotmányos természetű jogi konfliktus alakult ki a kabinet és a parlament között a bizalmatlansági indítvány miatt - jelentette be a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőtestületének ülését követően Florin Cîţu. A kormányfő szabálytalannak nevezte, hogy Ludovic Orban házelnök a házbizottság jóváhagyása és a PNL által emelt szabályossági kifogások kivizsgálása nélkül csütörtökre összehívta a parlament ülését, hogy ismertessék a kormánybuktató indítványát.Ugyanakkor más miatt is panaszt emelnek. Úgy értékelik, hogy a kormánykoalícióban korábban részt vevő USR-PLUS szövetség szabálytalanul terjesztett be az AUR-ral közös bizalmatlansági indítványát saját kormánya ellen.Citu lehetségesnek nevezte a koalíció helyreállítását, ha az USR-PLUS visszavonja a bizalmatlansági indítványt.