Ludovic Orban: én sem, és a PNL egyetlen törvényhozója sem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerdán kijelentette, hogy nem fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványt, és ezt nem fogja megtenni egyetlen liberális törvényhozó sem.



A politikus elmondta, nem tart attól, hogy a párt szankcióban részesíti, amiért a képviselőház elnökeként csütörtökre összehívta a parlament ülését a bizalmatlansági indítvány szövegének ismertetésére. Felhívta párttársai figyelmét, hogy a PNL szabályzatának 25. cikkelye értelmében az alakulat tagjainak elsődleges kötelessége az alkotmány és az ország törvényeinek a betartása."Ami engem illet, a helyzet nagyon tiszta. Liberális elnöki minőségemben védem a PNL-s kormányt. Nem fogom megszavazni a bizalmatlansági indítványt, és ugyanígy a PNL egyetlen törvényhozója sem fogja" - szögezte le Orban.Arra a kérdésre, hogy állítólag kizárják a pártból azokat a liberális törvényhozókat, akik részt fognak venni a bizalmatlansági indítványt ismertető plenáris ülésen, Orban így reagált: "senkinek nem szabad megfenyegetnie a PNL törvényhozóit", és egyébként is, az alkotmány és a házszabály értelmében "a jelenlét egy ilyen ülésen nem fakultatív jellegű".Emiatt azt fogja javasolni a PNL végrehajtó bizottságának, hogy az alakulat törvényhozói legyenek jelen a parlament ülésén, amelyen szavazásra bocsátják az indítványt, de ne voksoljanak.Kérdésre válaszolva a képviselőházi elnök azt is elmondta, hogy jómaga jelen lesz a parlament plénumának csütörtöki ülésén is, amelyen a bizalmatlansági indítvány szövegét felolvassák.kormányfő a PNL vezetőtestületének szerdai ülését követően kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt egyetlen törvényhozója sem kezdeményezheti sem a parlamentben, sem azon kívül "saját kormányának vagy miniszterelnökének megbuktatását". A miniszterelnök szerint aki ezt a szabályt megszegi, szankciókra számíthat.A kormányfő azt is elmondta, alakulatának törvényhozói nem vesznek részt a parlament házelnökök által összehívott ülésén, sem az összevont házbizottság egy esetleges újabb ülésén, amelyen az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványa lenne napirenden. Florin Cîţu szerint az indítványt támogató aláírások törvényességének ellenőrzéséig a kezdeményezés törvénytelennek minősül.Az újságírók kérdésére, hogy mire számíthat Ludovic Orban pártelnök, aki összehívta az együttes plénumot a bizalmatlansági indítvány ügyében, Florin Cîţu kijelentette: "Előbb meg kell vizsgálnunk, megsértette-e ezzel a statútumot, illetve törvénytelennek minősül-e az ülés összehívása. Utána döntünk a szankciókról".