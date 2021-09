Még aznap elhunyt egy 34 éves covidos férfi, aki már nem akart tovább a kórházban maradni

A Gandul számolt be annak a férfinak a tragikus esetéről, akit a temesvári Victor Babeș kórházban kezeltek súlyos szövődményekkel járó koronavírus-fertőzés miatt, és aki amikor jobban érezte magát, azonnal el akarta hagyni az intézményt.



A férfi korábban nem hitt a vírusban és az oltást is elutasított, azonban egy olaszországi utazásból betegen tért haza, és a kórházban lélegeztetőgépre is került a háromhetes kezelés alatt. Amikor kórházba került, a tüdejének a 80%-a már érintette volt, és ekkor maga is elismerte a közösségi oldalán, hogy majdnem belehalt, annyira leverte a fertőzés. Az orvosok mindent megtettek a megmentéséréért és megpróbálták rábeszélni, hogy maradjon a kórházban, mert lassú a felépülési folyamat, de amint kicsit jobban volt, el akarta hagyni az intézményt és még aznap 60 km-et vezetett. A halálát tüdőembóliai okozhatta, a mentő már csak késve ért ki a helyszínre.Nyitókép: Marcelo Leal on Unsplash