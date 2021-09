Leváltotta Cîţu az USR PLUS-os államtitkárokat is

Florin Cîţu miniszterelnök szerda este menesztette az USR PLUS által javasolt államtitkárokat is. Mint mondta, már nem tiszta számára, hogy milyen érdekeket képviselnek: az AUR-ét vagy a PSD-jét? Úgy érvelt, hogy nincs szüksége ilyen államtitkárokra.



Korábban, az USR PLUS szóvivője és képviselőházi frakcióvezetője úgy nyilatkozott, hogy amennyiben Florin Cîţu miniszterelnök menesztené az USR PLUS által javasolt prefektusokat, alprefektusokat és államtitkárokat, az egy újabb visszaélést jelentene.Moşteanut arról kérdezték az újságírók, hogy mi fog történni az USR PLUS-os prefektusokkal, alprefektusokkal és államtitkárokkal. A szóvivő kifejtette, a kormányt a PNL, az USR PLUS és az RMDSZ alkotja, tagjai szorgalmasak, jó szakértők és lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott feladatot.'Ez a kormány Románia kormánya és nem Florin Cîţué, az emberek a román állampolgárokért dolgoznak és nem Florin Cîţuért. Ha le akarja őket váltani, megteheti, egy tollvonásán múlik. De ez egy újabb visszaélés lenne, noha ahányat elkövetett, már semmin nem csodálkoznék' - válaszolta a képviselő.Arra a kérdésre, hogy az USR PLUS most kormányon van-e vagy ellenzékben, Moşteanu azt felelte, pártja támogatja a kormánykoalíciót, amelyet továbbra is a PNL - USR PLUS - RMDSZ konstrukcióban szeretne folytatni, de más miniszterelnökkel.'A PNL-nek nagyon sok jó, hozzáértő embere van, nem értem, miért kapaszkodik egyetlen emberbe' - fogalmazott Moşteanu.