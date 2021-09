Az alkotmánybíróság szeptember 15-e után tárgyalja a kormányfő beadványát a bizalmatlansági indítványra vonatkozóan

Az alkotmánybíróság szerdán elrendelte, hogy a felek szeptember 15-ig fejtsék ki álláspontjukat Florin Cîţu miniszterelnök beadványáról, amely szerint alkotmányos jellegű jogi konfliktus áll fenn a parlament és a kormány között az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványa ügyében.



A taláros testület azt követően szögezi le a beadvány érdemi vitájának időpontját, miután a felek álláspontjukat kifejtették.Florin Cîţu kormányfő szerdán benyújtotta az alkotmánybírósághoz azt a beadványt, amelyben a kormány és a parlament közötti alkotmányos természetű jogi konfliktus megállapítását kérik a taláros testülettől az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványa kapcsán "a végrehajtó hatalommal szembeni alkotmányellenes, tisztességtelen és visszaélésszerű magatartásra" hivatkozva, mivel a bizalmatlansági indítványt "az alkotmány 113. cikkelyének 2. bekezdésében foglalt alkotmányos rendelkezések megsértésével" kezdeményezték, nyújtották be és közölték azt a végrehajtó hatalommal.Közben a két házelnök,éscsütörtök 16 órára már össze is hívták a szenátus és a képviselőház együttes plénumát acímet viselő bizalmatlansági indítvány felolvasására. Orban korábban arra hivatkozott, hogy ez az alkotmányos kötelessége, és több olyan korábbi alkotmánybírósági döntésre is említett, amely lehetővé teszik a plénum összehívását.A képviselőház és a szenátus közös házszabálya értelmében a bizalmatlansági indítványt a beterjesztésétől számított legtöbb 5 napon belül fel kell olvasni a két ház együttes ülésén, majd 3 napon belül sort kell keríteni a vitára. Az együttes ülés időpontjáról és helyszínéről a képviselőház elnökének kell tájékoztatnia a kormányt, legalább 24 órával a kijelölt időpont előtt.A bizalmatlansági indítványt szeptember 3-án iktatták a házelnökök kabinetjében, majd ugyanaznapra, illetve 4-ére, 6-ára és 7-ére is összehívták az összevont házbizottságot az indítvánnyal kapcsolatos parlamenti eljárás menetrendjének kijelölésére, a testület azonban létszámhiány miatt minden alkalommal határozatképtelennek bizonyult. Ez után nyilatkozta azt Ludovic Orban kedden, 7-én, hogy ennek ellenére is elküldi a kormánynak az USR-PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítványt, és kioldozzák annak napirendjét, mert ez az alkotmányban meghatározott kötelességük.A kormányválságot terheli, hogy az nem csak az USR-PLUS és a PNL közötti konfliktusról szól. Mindkét pártnak, mind a PNL-nek, mind az USR-PLUS-nak tisztújító kongresszusa lesz a közeljövőben, előbbinek szeptember 25-én, míg utóbbinak október 2-án, így a politikusok mostani lépéseit ennek fényében is érdemes figyelni. Ráadásul, a PNL-ben Ludovic Orban és Florin Cîţu között megy a verseny, és aki jobban tud manőverezni a mostani válságban, valószínűleg a pártelnöki székre is esélyesebb lesz.Cîţu egyik szerdai nyilatkozatában már sejtette, hogy felmerült Orban szankcionálása, esetleg párból való kizárása, amiért csütörtökre összehívta a két ház plénumát, hogy ismertessék a bizalmatlansági indítvány szövegét. Sőt, azoknak a PNL-s politikusoknak a pártból való kizárást is meglebegtette, akik részt vesznek a csütörtöki ülésen. Ludovic Orban szerdán ugyanakkor kijelentette, hogy nem fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványt, és ezt nem fogja megtenni egyetlen liberális törvényhozó sem. (