Az alkotmánybírósági döntés utánra halasztották a bizalmatlansági indítvány szavazását

Az alkotmánybírósági döntés utánra halasztották az USR-PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazását a parlament összevont házbizottságának csütörtök reggeli ülésén - tájékoztat a G4media.



Ötödször hívták össze csütörtök reggelre a szenátus és a képviselőház házbizottságait együttes ülésre, a korábbi négy alkalommal soha nem volt meg a döntéshozatalhoz szükséges kvórum. A csütörtök 10 órára összehívott ülésen viszont már elegen vettek részt ahhoz, hogy szavazni tudjanakcímet viselő bizalmatlansági indítvány napirendjéről, illetve a szavazás időpontjáról.A G4media értesülései szerint az RMDSZ álláspontja az volt, hogy várják meg a szavazás időpontjával az alkotmánybírósági döntést. Az USR-PLUS azt szerette volna, hogyha már szeptember 14-én szavaznak az indítványukról. A PNL szenátorainak vezetője,pedig azt javasolta, hogy halasszák október elsejére a szavazást. Végül az RMDSZ javaslatát fogadták el, amit a PSD, a PNL és értelemszerűen az RMDSZ is támogatott.nem szavazott a döntésnél, de állítása szerint az elfogadott menetrend szembe megy a bizalmatlansági indítvány benyújtására és szavazására vonatkozó alkotmányos előírásokkal. "Megsértették a jogállamiságot ezzel a szavazással" - mondta az G4media szerint Ludovic Orban a kollégáinak.Az alkotmánybíróság biztosan csak szeptember 15. után tárgyalja a miniszterelnök bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatosa beadványát, mert szerdán azt kérte a testület, hogy addig fejtsék ki a felek az álláspontjukat. A taláros testület pedig csak azt követően szögezi le a beadvány érdemi vitájának időpontját, miután a felek álláspontjukat kifejtették.A szenátus és a képviselőház együttes plénumát, amelyen az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítványt ismertetik, csütörtök 16 órára hívták össze. A parlament összevont házbizottsága csütörtökön jóvá is hagyta a plénum csütörtöki napirendjét, amelyen az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány felolvasása is szerepel.A képviselőház és a szenátus közös házszabálya értelmében a bizalmatlansági indítványt a beterjesztésétől számított legtöbb 5 napon belül fel kell olvasni a két ház együttes ülésén, majd 3 napon belül sort kell keríteni a vitára. A bizalmatlansági indítványt szeptember 3-án iktatták a házelnökök kabinetjében, majd ugyanaznapra, illetve 4-ére, 6-ára és 7-ére is összehívták az összevont házbizottságot az indítvánnyal kapcsolatos parlamenti eljárás menetrendjének kijelölésére, a testület azonban létszámhiány miatt minden alkalommal határozatképtelennek bizonyult. Ez után nyilatkozta azt Ludovic Orban kedden, 7-én, hogy ennek ellenére is elküldi a kormánynak az USR-PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítványt, mert ez az alkotmányban meghatározott kötelessége.A kormányválságot terheli, hogy az nem csak az USR-PLUS és a PNL közötti konfliktusról szól. Mindkét pártnak, mind a PNL-nek, mind az USR-PLUS-nak tisztújító kongresszusa lesz a közeljövőben, előbbinek szeptember 25-én, míg utóbbinak október 2-án, így a politikusok mostani lépéseit ennek fényében is érdemes figyelni. Ráadásul, a PNL-ben Ludovic Orban és Florin Cîţu között megy a verseny, és aki jobban tud manőverezni a mostani válságban, valószínűleg a pártelnöki székre is esélyesebb lesz. Ha szeptember 25. előtt megbukik Florin Cîţu-kormánya, akkor valószínűleg a pártelnökséget is bukja a kormányfő.Cîţu egyik szerdai nyilatkozatában már sejtette, hogy felmerült Orban szankcionálása, esetleg párból való kizárása, amiért csütörtökre összehívta a két ház plénumát, hogy ismertessék a bizalmatlansági indítvány szövegét. Sőt, azoknak a PNL-s politikusoknak a pártból való kizárást is meglebegtette, akik részt vesznek a csütörtöki ülésen. Ludovic Orban szerdán ugyanakkor kijelentette, hogy nem fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványt, és ezt nem fogja megtenni egyetlen liberális törvényhozó sem. Csütörtök reggelre, miután egyértelművé vált, hogy az alkotmánybíróság nem sieti el a döntést a kormányfő beadványával kapcsolatban, a PNL Cîţut támogató szárnyának a politikája is módosult, már az is felmerült a sajtóban, hogy elmennek a bizalmatlansági indítvány 16 órára meghirdetett ismertetésére. A PSD már korábban jelezte, hogy ők részt fognak venni az indítvány csütörtöki felolvasásán.