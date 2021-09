Szatmáron tűnik eddig a legsúlyosabbnak a 4. hullám, de Kolozs megye se áll jól

A szerdai jelentés óta 2226 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 39 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az új esetekkel 1.113.381-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.062.366 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Az elmúlt egy napban Bukarestből (395), illetve Temes (146), Szatmár (114), Máramaros (108), Suceava (95), Konstanca (100) és Kolozs (125) megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet. A legkevesebb új fertőzést továbbra is Kovászna (8), Tulcea (7), Brăila (11) és Hargita (13) megyében jegyezték. Mindegyik megye és a főváros is zöld zónás, lakosságarányosan Szatmár megyében a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, 1,7 ezrelék, majd Ilfov megye következik 1,41 ezrelékkel, majd a főváros 1,26 ezrelékkel és Beszterce-Naszód megye 1,23 ezrelékkel. Kolozs megyében 1,14 ezrelék a fertőzöttségi ráta.Jelenleg 3.985 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 523 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Egy nappal korábban még 3527 fertőzött feküt a kórházakban, és 426 személyt szorult intenzív terápiára, tehát közel 24 óra leforgása alatt több, mint 450-nel nőt a kórházi ellátásra, illetve közel 100-szal az intenzív terápiára szorulók száma. A kórházban kezelt páciensek között 99 kiskorú van, és közülük nyolcan fekszenek az intenzív osztályon.Az elmúlt 24 órában 79 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, de 40-en már korábban meghaltak, de csak most kerültek be a statisztikába. 42 férfiről és 37 nőről van szó. A 79 elhunyt közül négy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, három pedig a 40 és 49 év között kategóriához tartozott. 50 és 59 év közötti korosztályból 13 személy halt meg, 60 és 69 év közötti korosztályból 15-en, 70 és 79 év közöttiből 22 áldozat volt, míg 22-nek az életkora meghaladta a 80 évet. 72-en közülük más betegségekben is szenvedtek.Ezzel 34.871-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Eddig 9.227.747 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 2.614.073 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 15.261 RT-PCR tesztet végeztek el, és 23.967 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.