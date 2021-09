Cirkusz a parlamentben: Roman ülést akart vezetni, elvették a székét

Izgalmas jelenetek zajlottak le csütörtök délután a parlamentben: a magyarellenes megnyilvánulásairól is ismert Mihai Roman körül kisebb dulakodás alakult ki.



Történt ugyanis, hogyPNL- és házelnök átdelegálta neki a házelnöki tisztségeket, miután a képviselők úgy döntöttek, hogy aminiszterelnök elleni bizalmatlansági indítványról csak az Alkotmánybíróságra benyújtott óvások után döntsön a plénum, ami nem mellesleg a PNL tisztújító kongresszusa után is lenne, ahol Cîțu és Orban harcolnak a tisztségért.Igen ám, csakhogy, az USR képviselője úgy ítélte meg, hogy Roman elnöklete szabálytalan lenne, fel is olvasta a szabályzatot, és elmondta, hogy ha a házelnök távol van, akkor a szenátus házelnöke, az USR-skell vezesse a házülést.Roman azonban nem hagyta magát, és fel akarta olvasni a napirendi pontokat, azonban ezen a ponton a quaestorok is akcióba lendültek, és kihúzták alóla a széket. A huzavona vége aztán az lett, hogy Romant sikerült eltávolítani a mikrofon mellől, fogta a hátizsákját és elment.Ezután az USR-ések felolvashatták a bizalmatlansági indítványt, és javaslatukban azt kérték, hogy a két ház együttes plénuma jövő héten szavazzon, de végül a PSD és a PNL jelen levő törvényhozói ezt elutasították.A plénum ugyanakkor elfogadta azt az előterjesztést, hogy létesítsenek parlamenti vizsgálóbizottságot az energiaárak drasztikus emelkedése kapcsán. Ugyanakkor az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) elnökét is a parlamentbe hívták és a vizsgálóbizottság fogja meghallgatni.