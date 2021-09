Ion szerint Johannis egyáltalán nem akar független igazságszolgáltatást

Stelian Ion volt igazságügyi miniszter szerint Florin Cîţu miniszterelnök mellett Klaus Johannist terheli a felelősség a jelenlegi politikai válságért. Az USR PLUS politikusa azt állítja, hogy idén tavasszal egy találkozójukon az államfő azt tanácsolta: jobban tenné, ha lemondana az igazságszolgáltatásban dolgozók bűncselekményeit vizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolásáról, mert "van egy jobb stratégiája".



Csütörtöki közleményében Stelian Ion azzal vádolta Klaus Johannist, hogy a koalíción belüli konfliktus elsimítása helyett "olajat öntött a tűzre" azáltal, hogy támadta az USR PLUS-t. "Florin Cîţu pedig a bábja. Kételkedik ebben bárki is? Az ilyen munkatársakat kedveli az elnök: a feltétel nélkül engedelmes bábokat. Johannist felelősség terheli az igazságügyi reformok elakadásáért is" - írja a volt miniszter.Stelian Ion közölte, hogy az igazságügyi törvényekről egyetlen alkalommal konzultált az államfővel, idén május 18-án, a Cotroceni-palotában. "Akkor nagyon világosan tudtomra adta: jó lenne, ha letennék a SIIJ felszámolásáról szóló tervezetről, ami végszavazásra várt a szenátusban, mert van egy jobb stratégiája: csak az igazságügyi törvények elfogadása után szüntessük meg ezt az ügyészséget. Nincs egyetlen meggyőző érv sem egy ilyen stratégiára. Az államfő azóta a SIIJ felszámolásáról szóló döntés halogatásán fáradozik. Ez megmutatkozott akkor is, amikor Florin Cîţu meggondolta magát a kormány által elfogadott és a Velencei Bizottság által hitelesített tervezettel kapcsolatban" - állítja a volt miniszter.Stelian Ion szerint az államfő a májusi találkozón elmondta: nem ért egyet azzal, hogy a bűnügyi rendőrség egy része az ügyészségek alárendeltségébe kerüljön, ami hatékonyabbá tenné a nyomozásokat, és kiküszöbölné a rendőrparancsnokok közvetett befolyását a bűnvádi eljárásokra.Az államfő nem értett egyet azzal sem, hogy a magas rangú ügyészek kinevezése a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének hozzájárulásával történjen - állítja a volt miniszter -, pedig ezt ajánlja a Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO), szerepel az MCV-jelentésben és a kormányprogramban is."A valóság az, hogy az államfő kizárólag politikai alapú kinevezéseket szeretne, biztosítékot arra, hogy a politikusi döntéseket nem zavarják külső tényezők" - írja Stelian Ion, aki tagadja, hogy ki akarta iktatni Klaus Johannist a magas rangú ügyészek kinevezési eljárásából. Emlékeztetett, hogy az igazságügyi minisztérium tervezete szerint is az államfőé az utolsó szó a főügyészek kinevezésekor."Az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy Johannis elnök letesz ezekről a nem túl szerencsés stratégiákról. Az államfő nézetei miatt is hever most romokban a kormányprogram igazságszolgáltatásról szóló fejezete" - olvasható a közleményben.